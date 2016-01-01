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ABD'den kahve ve baharat gibi toz ürünlerine kısıtlama
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Türk Hava Yolları, ABD’ye gidecekleri toz ürünlerine getirilen kısıtlamalar konusunda uyardı.
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