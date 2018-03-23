ABD'den 'Münbiç'ten çekilmeyeceğiz' çıkışı

ABD makamlar\u0131n\u0131n\u0131n Suriye'ye y\u00f6nelik \u00e7eli\u015fkili a\u00e7\u0131klamalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. Son olarak T\u00fcrkiye'nin t\u00fcm uyar\u0131lar\u0131na ra\u011fmen CENTCOM ve D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, "M\u00fcnbi\u00e7'ten \u00e7ekilmek gibi bir niyetimiz yok" ifadesi kullan\u0131ld\u0131.\r\n,ABD Merkez Kuvvetler Komutanl\u0131\u011f\u0131 (CENTCOM) ve D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, g\u00fcnl\u00fck bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda M\u00fcnbi\u00e7'teki ABD askerlerine ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n,Pentagon'daki CENTCOM S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Adrian Rankine Gallowey, "M\u00fcnbi\u00e7'ten \u00e7ekilme gibi bir niyetiniz var m\u0131?" \u015feklindeki soruya \u015f\u00f6yle cevap verdi: "Koalisyon g\u00fc\u00e7leri \u015fu anda M\u00fcnbi\u00e7 b\u00f6lgesinde bulunuyor. DEA\u015e kontrol\u00fcnden kurtar\u0131lm\u0131\u015f di\u011fer b\u00f6lgelerde oldu\u011fu gibi koalisyon g\u00fc\u00e7leri M\u00fcnbi\u00e7 b\u00f6lgesinde yerel sivil konseyin istikrar\u0131 sa\u011flamas\u0131 i\u00e7in destekliyor. Operasyonel g\u00fcvenlik gerek\u00e7esiyle daha fazla a\u00e7\u0131klama yapamay\u0131z."\r\n,DI\u015e\u0130\u015eLER\u0130'NDEN FARKLI YORUM: ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc ve ayn\u0131 zamanda Kamu Diplomasisinden sorumlu M\u00fcste\u015far Vekili Heather Nauert'e de D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 brifinginde benzeri bir soru y\u00f6neltildi.\r\n,S\u00f6zc\u00fc, "T\u00fcrkiye ile g\u00f6r\u00fc\u015fmelerimiz devam ediyor. Hen\u00fcz bir sonuca ba\u011flanmad\u0131." ifadesini kulland\u0131.\r\n,G\u00f6r\u00fc\u015fmelerin devam etmesini umduklar\u0131n\u0131 belirten S\u00f6zc\u00fc, "ABD'nin M\u00fcnbi\u00e7'teki varl\u0131\u011f\u0131"na ili\u015fkin olarak, "Bizim \u00e7ekilmek gibi bir niyetimiz yok fakat bu noktadan sonras\u0131n\u0131 ABD Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131na sormal\u0131s\u0131n\u0131z." dedi.\r\n