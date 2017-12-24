ABD'den NATO maskesiyle Türkiye'yi kuşatma planı

Suriye’nin kuzeyinden terör örgütleri eliyle Türkiye’yi çevrelemeye çalışan ABD, bu sefer Batı’dan, NATO üzerindeki gücünü kullanarak bir tür kuşatma planı uyguluyor. ABD askerinin Türkiye kuzeybatısı üzerinden batı çizgisini takip ederek Akdeniz’den Suriye ve Irak’a ulaşan ve Türkiye güneyinden ilerleyen konuşlanma politikası, Rusya tarafından da kendi güvenliklerine yönelik tehdit olarak görülüyor. Rusya, ABD’nin bu hamlelerine karşılılık Kırım ve Ukrayna’yı işgalinin yanısıra Gürcistan, Ermenistan, Abhazya, Suriye’de varlık gösteriyor ve nihai olarak İran üzerinden Irak’ı dizayn ediyor. Rusya, ‘arka bahçesi’ olarak gördüğü ülkeler üzerinden Irak ve Suriye’ye uzanan daha geniş bir yay çizerek Türkiye’nin doğusu ve güneyi boyunca ABD’nin karşısındaki parantezi oluşturuyor. Öte yandan uluslararası güçlerin konuşlanmaları yakından izlendiğinde, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova ve Makedonya’da olası bir kıvılcımla çatışmaların her an başlayabileceği uyarısı yapıyor. Yine Ermenistan’da son günlerde yaşanan hareketlilik de dikkat çekiyor. Bu süreçte İsrail’in Lübnan’daki Şii milislere yönelik planlarını hayata geçirme hevesine kapılabileceği de yine dile getirilen hususlar arasında.