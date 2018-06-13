ABD'den Rus ve Suriyeli iş adamlarına para aklama davası

ABD Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131, be\u015fi Rus ve \u00fc\u00e7\u00fc Suriye vatanda\u015f\u0131 olmak \u00fczere 8 i\u015f adam\u0131na, Suriye\u2019ye jet yak\u0131t\u0131 satmak, dolar transferi yapmak ve para aklamak su\u00e7lamalar\u0131yla dava a\u00e7t\u0131.\r\n,\u015eirketin Suriye\u2019ye jet yak\u0131t\u0131 satmas\u0131na arac\u0131l\u0131k eden Suriye vatanda\u015flar\u0131 Yaser Naser, Farid Bitar ve Gabriel Bitar da ayn\u0131 su\u00e7lamalarla mahkemeye verildi.,ABD Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Rusya merkezli ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k \u015firketi Sovfracht ad\u0131na \u00e7al\u0131\u015fan 8 i\u015f adam\u0131na, ABD\u2019nin Suriye ile K\u0131r\u0131m yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131 deldikleri ve milyonlarca dolarl\u0131k para aklama faaliyetine kar\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 gerek\u00e7esiyle dava a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi. \r\n,Federal Soru\u015fturma B\u00fcrosunca (FBI) yap\u0131lan soru\u015fturma sonucunda dava a\u00e7\u0131lan isimlerden be\u015fini (Ivan Okorokov, Ilya Loginov, Karen Stepanyan, Alexey Konkov ve Liudmila Shmelkova) Sovfracht\u2019\u0131n Rus vatanda\u015f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 olu\u015fturdu.\r\n