ABD'den Rusya'ya önce suçlama sonra tehdit!

ABD'den Rusya'ya b\u00fcy\u00fck tehdit!,Trachtenberg, D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 M\u00fcste\u015far\u0131 Andre Thomson ile Senato D\u0131\u015f \u0130li\u015fkiler Komitesi'de ABD ile Rusya aras\u0131nda silahlanmay\u0131 azaltma \u00e7abalar\u0131 \u00fczerine de\u011ferlendirmelerde bulundu.\r\n\r\n,ABD Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 (Pentagon) M\u00fcste\u015far Yard\u0131mc\u0131s\u0131 David Trachtenberg, Rusya'n\u0131n silahlanmay\u0131 azaltmaya y\u00f6nelik anla\u015fmalar kapsam\u0131ndaki bir\u00e7ok y\u00fck\u00fcml\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc yerine getirmedi\u011fini iddia etti. ,Trachtenberg, 'Rusya Federasyonu anla\u015fmalar\u0131n sadece kendisine uyan k\u0131s\u0131mlar\u0131na uymas\u0131 gerekti\u011fine inan\u0131yor. Sonu\u00e7 olarak Rusya ile yap\u0131lan t\u00fcm uluslararas\u0131 anla\u015fmalar\u0131n g\u00fcvenirli\u011fi risk alt\u0131ndad\u0131r. Rusya'n\u0131n bu ihlallerini ihmal etmek ve bu ihlallerden dolay\u0131 Rusya'dan hesap sormamak sorumsuzluk olur.' dedi.,Rusya ile silahlanmay\u0131 azaltma \u00e7abalar\u0131n\u0131n sorunlu oldu\u011funu savunan Trachtenberg, "G\u00f6r\u00fcnen o ki Rusya Federasyonu anla\u015fmalar\u0131n sadece kendisine uyan k\u0131s\u0131mlar\u0131na uymas\u0131 gerekti\u011fine inan\u0131yor. Sonu\u00e7 olarak Rusya ile yap\u0131lan t\u00fcm uluslararas\u0131 anla\u015fmalar\u0131n g\u00fcvenirli\u011fi risk alt\u0131ndad\u0131r." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Uluslararas\u0131 g\u00fcvenlik ortam\u0131n\u0131n silahlanmay\u0131 kontrol alt\u0131na almay\u0131 olduk\u00e7a zorla\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Trachtenberg, Rusya ile gelecektek silahlanmay\u0131 azaltmaya y\u00f6nelik t\u00fcm anla\u015fmalar\u0131n\u0131n ba\u015fka \u00fclkelerin kat\u0131laca\u011f\u0131 bir platformda yap\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini savundu.\r\n\r\n,Rusya'n\u0131n \u00f6zellikle stratejik silahlar\u0131n azalt\u0131lmas\u0131 \u00e7abalar\u0131na \u00f6nemli bir engel te\u015fkil etti\u011fini savunan Trachtenberg, "Rusya'n\u0131n bu ihlallerini ihmal etmek ve bu ihlallerden dolay\u0131 Rusya'dan hesap sormamak sorumsuzluk olur." ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n,ABD'nin 2011'de Rusya ile imzalad\u0131\u011f\u0131 Yeni Stratejik Silahlar\u0131 Azaltma Anla\u015fmas\u0131'n\u0131n (New START) 2021'de sona erece\u011fini hat\u0131rlatan Trachtenberg, "Anla\u015fmay\u0131 uzatmaya y\u00f6nelik al\u0131nacak her karar Rusya'n\u0131n silahlanmay\u0131 azaltmaya y\u00f6nelik davran\u0131\u015flar\u0131 \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda New START anla\u015fmas\u0131n\u0131n ulusal g\u00fcvenlik menfaatlerimize yaray\u0131p yaramad\u0131\u011f\u0131na y\u00f6nelik ger\u00e7ek\u00e7i de\u011ferlendirmelere dayanmal\u0131d\u0131r." dedi.\r\n\r\n,D\u0131\u015fi\u015fleri M\u00fcste\u015far\u0131 Thomson ise s\u00f6z konusu anla\u015fman\u0131n uzat\u0131lmas\u0131na y\u00f6nelik hen\u00fcz herhangi bir karar al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak bu karar\u0131n Rusya'n\u0131n son zamanlarda duyurdu\u011fu stratejik silahlar\u0131n anla\u015fmaya dahil edip etmeyece\u011fine ba\u011fl\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\nAA