ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım! Durduruldu

ABD'den Rusya'ya yeni yapt\u0131r\u0131m!,Washington'\u0131n yeni yapt\u0131r\u0131mlar\u0131yla Rusya'ya d\u0131\u015far\u0131dan yard\u0131m, silah ve \u00e7ift kullan\u0131ml\u0131 teknoloji sat\u0131\u015f\u0131na yasak getirildi\u011fi, kredilerin durduruldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,ABD'nin resmi yay\u0131n organ\u0131 Federal Register'da yay\u0131nlanan ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, 27 A\u011fustos'tan itibaren y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girecek Rusya'ya y\u00f6nelik yeni yapt\u0131r\u0131m paketinin Rusya'ya d\u0131\u015far\u0131dan yard\u0131mlara, silah sat\u0131\u015f\u0131na ve bu t\u00fcr anla\u015fmalar\u0131n finansman\u0131na yasak getirdi\u011fi, Amerikan devlet kurumlar\u0131n\u0131n kredi sa\u011flamas\u0131n\u0131n durduruldu\u011fu ve Moskova'ya \u00e7ift kullan\u0131ml\u0131 \u00fcr\u00fcnler olarak bilinen sivil ama\u00e7l\u0131 kullan\u0131lan fakat ayn\u0131 zamanda askeri de\u011feri de olabilecek \u00fcr\u00fcnlerin sat\u0131\u015f\u0131na yasak konuldu\u011fu belirtildi.,Sputnik'in haberine g\u00f6re; yeni yapt\u0131r\u0131m paketinde Rusya'ya insani yard\u0131m, g\u0131da ve tar\u0131m \u00fcr\u00fcnlerinin d\u0131\u015f\u0131nda Rusya'ya her t\u00fcrl\u00fc deste\u011fin kesilmesi \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.,ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, Rusya'n\u0131n Salisbury'de eski Rus ajan Sergey Skripal ve k\u0131z\u0131 Mariya'n\u0131n zehirlendi\u011fi vakada kimyasal silah kulland\u0131\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki iddialarla ilgili Moskova'ya ekonomi a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 yeni yapt\u0131r\u0131mlar uygulanaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. ,KRED\u0130 VE MAL\u0130 YARDIMI DURDURACAK,Yeni yapt\u0131r\u0131m paketine g\u00f6re ABD devlet kurumlar\u0131, Rusya'ya kredi vermeyi ve mali yard\u0131m sa\u011flamay\u0131 durduracak, ABD \u0130hracat-\u0130thalat Bankas\u0131 (Export-Import Bank of The United States) de dahil olmak \u00fczere ABD'nin herhangi bir devlet departman\u0131 ya da kurumu Rusya'ya kredi, kredi teminat\u0131 ve mali yard\u0131m sa\u011flamay\u0131 reddedecek. ,Bakanl\u0131\u011f\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131na g\u00f6re 27 A\u011fustos tarihli yapt\u0131r\u0131mlar ayr\u0131ca Silah \u0130hracat\u0131 Kontrol Yasas\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde Rusya'ya silah sat\u0131\u015f\u0131yla ilgili anla\u015fmalar\u0131n\u0131n finansman\u0131n\u0131n kesilmesini \u00f6ng\u00f6r\u00fcyor., ABD'nin yeni yapt\u0131r\u0131m paketinde ayr\u0131ca Silah \u0130hracat\u0131 Kontrol Yasas\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde Rusya'ya savunma ama\u00e7l\u0131 her t\u00fcrl\u00fc \u00fcr\u00fcn\u00fcn sat\u0131\u015f\u0131na, savunma alan\u0131nda hizmetlere, proje ve in\u015faat hizmetlerine, ayr\u0131ca ABD Silahlar Listesi'nde yer alan her t\u00fcrl\u00fc \u00fcr\u00fcn\u00fcn sat\u0131\u015f\u0131na son verilmesini \u00f6ng\u00f6r\u00fcyor. ,ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, ulusal g\u00fcvenlik \u00e7\u0131karlar\u0131 bak\u0131m\u0131ndan, yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n, uzay ve ticari ama\u00e7l\u0131 uzay \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda devlet i\u015fbirli\u011fini desteklemek amac\u0131yla lisans verilmesinde ge\u00e7erlili\u011finin kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131, bu t\u00fcr lisanslar\u0131n her somut olay baz\u0131nda ve Rusya'ya y\u00f6nelik ihracat lisanslama politikas\u0131na uygun olarak verilmesi gerekti\u011fini kararla\u015ft\u0131rd\u0131. Yapt\u0131r\u0131mlar, ulusal g\u00fcvenlik bak\u0131m\u0131ndan hassas olan ve denetim listesinde belirlenen \u00fcr\u00fcn ve teknolojilerin Rusya'ya ihracat\u0131n\u0131 da etkilemi\u015f olacak. ,\u0130kiye b\u00f6l\u00fcnen yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n 2. ve daha a\u011f\u0131r \u00f6nlemler i\u00e7eren paketi, Rusya'n\u0131n ileride kimyasal silah kullanmayaca\u011f\u0131 konusunda garanti vermemesi durumunda gelecek kas\u0131mda y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe sokulabilecek.