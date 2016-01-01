BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.

ABD'den skandal hamle! Münbiç'te YPG ile sokağa çıktılar

ABD'den skandal hamle! Münbiç'te YPG ile sokağa çıktılar
1 / 6

ABD ve Türkiye arasında PKK/YPG terör örgütünün varlığı nedeniyle sorun olan Suriye’nin Halep kentine bağlı Münbiç ilçesini dün ABD’li askeri ve sivil yetkililerin ziyaret ettiği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan William Rouback ve ABD’nin terör örgütü DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu'ndaki komutanlarından Binbaşı James Jarrard’ın da yer aldığı ABD’li heyet, son dönemde ABD ile Türkiye arasında sorun olan Halep’in Münbiç ilçesini ziyaret etti. Habere göre, yaklaşık 2 bin ABD askerinin bulunduğu ve Türkiye’nin ilçede bulunan YPG terör örgütü mensuplarının çıkmasını istediği Münbiç’te sokakları dolaşan ve halkla konuşan ABD’lilerin ilçenin durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144