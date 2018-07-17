ABD'den Trump'ın açıklamalarına tepki

ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n, Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin ile d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda Amerikan istihbarat\u0131n\u0131n, Rusya'n\u0131n ABD ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7imlerine kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 iddialar\u0131na inanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemesi Washington'da b\u00fcy\u00fck tepkiyle kar\u015f\u0131land\u0131.\r\n,Trump, Putin ile Finlandiya'n\u0131n ba\u015fkenti Helsinki'de d\u00fczenledi\u011fi ortak bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, Moskova'n\u0131n, ABD ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7imlerine kar\u0131\u015f\u0131p kar\u0131\u015fmad\u0131\u011f\u0131na y\u00f6nelik bir soruya Amerikan istihbarat\u0131n\u0131 kastederek, "Onlar Rusya'n\u0131n kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyorlar ancak Ba\u015fkan Putin ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcm, bunun arkas\u0131nda Rusya olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. (Rusya'n\u0131n) olmas\u0131 i\u00e7in bir sebep g\u00f6rm\u00fcyorum." \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,Trump'\u0131n bu a\u00e7\u0131klamas\u0131 ABD Ulusal \u0130stihbarat Direkt\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc ve Kongre'den b\u00fcy\u00fck tepki toplad\u0131. Ulusal \u0130stihbarat Direkt\u00f6r\u00fc Dean Coats, yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, istihbarat kurumlar\u0131n\u0131n rol\u00fcn\u00fcn ba\u015fkan ve politika yap\u0131c\u0131lar\u0131na m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funca ger\u00e7eklere ve bilgiye dayal\u0131 de\u011ferlendirme sunmak oldu\u011funu belirtti. Coats, "Rusya'n\u0131n 2016 ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7imlerine kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131, demokrasimizin alt\u0131n\u0131 oyma konusunda devam eden m\u00fctecaviz \u00e7abalar\u0131 konusundaki de\u011ferlendirmelerimizde net olduk. Ulusal g\u00fcvenli\u011fimize yal\u0131n ve tarafs\u0131z istihbarat deste\u011fi sa\u011flamaya devam edece\u011fiz." ifadesini kulland\u0131.\r\n,Bir a\u00e7\u0131klama da Temsilciler Meclisi Ba\u015fkan\u0131 Paul Ryan'dan geldi. Rusya'n\u0131n ABD se\u00e7imlerine kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 konusunda \u015f\u00fcphe olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Ryan, Rusya'n\u0131n ABD se\u00e7imlerine kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 bulgusu sadece ABD istihbarat\u0131n\u0131n de\u011fil ayn\u0131 zamanda Temsilciler Meclisi \u0130stihbarat Komitesi'nin de\u011ferlendirmesi oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi. Ryan, "Ba\u015fkan, Rusya'n\u0131n m\u00fcttefikimiz olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 takdir etmelidir. En temel de\u011fer ve ideallerimize d\u00fc\u015fman olan Rusya ile ABD aras\u0131nda ahlaki bir denklik s\u00f6z konusu de\u011fildir." de\u011ferlendirmesinde bulundu. Ryan ayr\u0131ca, ABD'nin, Amerikan se\u00e7imlerine kar\u0131\u015fmas\u0131 konusunda Rusya'ya hesap sormas\u0131 gerekti\u011fini savundu.,Di\u011fer taraftan, Senato'da \u00f6nemli isimlerden Arizona Senat\u00f6r\u00fc Cumhuriyet\u00e7i John McCain da Trump'\u0131n Putin ile bas\u0131n toplant\u0131s\u0131n\u0131 "bir Amerikan ba\u015fkan\u0131n\u0131n haf\u0131zalardaki en utan\u00e7 verici performans\u0131" olarak niteledi. Yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada McCain, "Ba\u015fkan Trump'\u0131n tecr\u00fcbesizli\u011fi, bencilli\u011fi, yanl\u0131\u015f e\u015fde\u011ferli\u011fi ve otokratlara olan sempatisinin verdi\u011fi zarar\u0131 hesaplamak zor ama Helsinki'deki zirve trajik bir hatayd\u0131." ifadesini kulland\u0131.\r\n,Trump'\u0131n Putin'e kar\u015f\u0131 dik durma konusunda sadece kabiliyetsizli\u011fini de\u011fil ayn\u0131 zamanda isteksizli\u011fini de bu g\u00f6r\u00fc\u015fmeyle ispatlam\u0131\u015f oldu\u011funu savunan McCain, Trump'\u0131n NATO m\u00fcttefiklerine y\u00f6nelik sert tav\u0131rlar\u0131na kar\u015f\u0131n bas\u0131n toplant\u0131s\u0131na Putin'e inand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemesini "Amerikan tarihinde dibe vurmak" olarak niteledi. McCain, \u015funlar\u0131 kaydetti: "Ba\u015fkan Trump, b\u0131rak\u0131n d\u00fc\u015fmanlarla ilgili hakikati konu\u015fmay\u0131, d\u00fcnyaya Amerika ad\u0131na konu\u015furken Ba\u015fkan\u0131m\u0131z bizi biz yapan i\u00e7eride ve d\u0131\u015far\u0131da \u00f6zg\u00fcrl\u00fck amac\u0131na adanm\u0131\u015f \u00f6zg\u00fcr insanlar cumhuriyetini savunmakta ba\u015far\u0131s\u0131z oldu.",Yine Senato'nun \u00f6nemli isimlerden Tennessee Senat\u00f6r\u00fc Cumhuriyet\u00e7i Bob Corker da Trump'a tepki g\u00f6sterdi. Kongre'de gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada Corker, "Bunun \u00fclkemiz i\u00e7in iyi bir an oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum." dedi. Corker, Trump'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131n ABD'yi "\u00e7ocuk oyunca\u011f\u0131" haline getirdi\u011fini s\u00f6yledi. Rusya'n\u0131n ABD se\u00e7imlerine kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 konusunda ortak bir kan\u0131 oldu\u011funa dikkati \u00e7eken Corker "Ba\u015fkan\u0131n bunun oldu\u011funu inkar etmesinin nedenini bilmiyorum." diye konu\u015ftu.\r\n,Senatoda Cumhuriyet\u00e7ilerin ikinci g\u00fc\u00e7l\u00fc senat\u00f6r\u00fc olarak de\u011ferlendirilen Teksas Senat