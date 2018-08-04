ABD’den Türk ürünlerine vergi adımı

Amerika ile T\u00fcrkiye aras\u0131ndaki gerilim s\u00fcr\u00fcyor.,ABD'den bir hamle daha geldi.,Amerika, Adalet Bakan\u0131 Abd\u00fclhamit G\u00fcl ile D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu ile ilgili haddini a\u015fan bir karar alm\u0131\u015ft\u0131.,Bakan Soylu ile Bakan G\u00fcl'\u00fcn mal varl\u0131klar\u0131na el konmu\u015ftu.,Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan ise AK Parti Kad\u0131n Kollar\u0131 Kongresi'nde ABD'ye kar\u015f\u0131 \u00e7ok sertti.,Ba\u015fkan Erdo\u011fan, ABD'li bakanlar\u0131n mal varl\u0131klar\u0131n\u0131n dondurulaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Buna kar\u015f\u0131l\u0131k ABD'den bir hamle daha geldi.,ABD Ticaret Temsilcili\u011fi, T\u00fcrkiye\u2019yi vergi muafiyeti program\u0131 kapsam\u0131nda yeniden g\u00f6zden ge\u00e7irme karar\u0131 ald\u0131. \r\n\r\n,ABD'nin bu karar\u0131, T\u00fcrkiye\u2019nin Amerikan demir ve \u00e7eli\u011fine uygulad\u0131\u011f\u0131 vergi uygulamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan geldi. ,Bu karar\u0131n ard\u0131ndan T\u00fcrkiye'den ABD'ye vergisiz girebilen baz\u0131 \u00fcr\u00fcnler yeniden de\u011ferlendirilecek.\r\n\r\n,ABD, T\u00fcrkiye'nin de dahil oldu\u011fu "GSP Program\u0131"nda geli\u015fmekte olan 29 \u00fclkenin 4 bin 800 \u00fcr\u00fcn\u00fcnden vergi alm\u0131yor.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye programdan \u00e7\u0131kar\u0131l\u0131rsa ABD'ye vergisiz girebilen 1.6 milyar dolar de\u011ferindeki T\u00fcrk men\u015feli \u00fcr\u00fcn bu karardan etkilenmi\u015f olacak.,.,..