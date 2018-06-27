ABD'den Türkiye'de petrol hamlesi

T\u00fcrkiye'deki petrol sahalar\u0131 uzun zamand\u0131r d\u00fcnyan\u0131n g\u00f6z\u00fcndeydi ABD harekete ge\u00e7ti...,Petrol aramak i\u00e7in ba\u015fvurdular...\r\n\r\n,Konu ile ilgili olarak resmi gazetede de haber yer ald\u0131, i\u015fte o g\u00fczel haberin detaylar\u0131...\r\n\r\n,ABD merkezli Aladdin Middle East Ltd \u015firketinin Siirt'de petrol aramak i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131 ruhsat ba\u015fvurusu kabul edildi.\r\n\r\n,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl\u0131\u011f\u0131 Petrol \u0130\u015fleri Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'n\u00fcn Resmi Gazete'de yay\u0131mlanan ilan\u0131na g\u00f6re ABD merkezli Aladdin Middle East Ltd \u015firketinin Siirt'deki bir sahada petrol arama ruhsat\u0131 almak i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvuru onaylanarak, 5 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na lisans verilmesi uygun bulundu.\r\n\r\n,S\u00f6z konusu \u015firket, y\u00fcz\u00f6l\u00e7\u00fcm\u00fc 30 bin 548 hektar olan sahada lisans alabilmek i\u00e7in 4 A\u011fustos 2017 tarihinde ba\u015fvurmu\u015ftu.