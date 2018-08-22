ABD`den Türkiye ve Papaz Brunson açıklaması!

ABD`den T\u00fcrkiye ve Papaz Brunson a\u00e7\u0131klamas\u0131!\r\n,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump`\u0131n Ulusal G\u00fcvenlik Dan\u0131\u015fman\u0131 John Bolton, \u0130srail ziyareti s\u0131ras\u0131nda Reuters Haber Ajans\u0131`na verdi\u011fi r\u00f6portajda Brunson konusunda T\u00fcrkiye ile ya\u015fanan siyasi kriz ile ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n,"T\u00fcrk h\u00fck\u00fcmeti Past\u00f6r Brunson`u serbest b\u0131rakmama konusunda b\u00fcy\u00fck bir hata yapt\u0131\u201d diyen Bolton, "Her g\u00fcn bu hatayla devam ediyor.\r\n,.,T\u00fcrkiye\u2019de liran\u0131n de\u011fer kaybetmesine ili\u015fkin soruyu cevaplayan Bolton, Katar\u2019dan gelen paran\u0131n T\u00fcrkiye ekonomisini kurtarmaya yard\u0131m etmeyece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,T\u00fcrkiye\u2019nin NATO\u2019dan ge\u00e7ici olarak uzakla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 gibi bir durumun \u015fu anda s\u00f6z konusu olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Bolton, "Brunson ve di\u011fer Amerikal\u0131lar sorununun \u00e7\u00f6z\u00fclmesine yo\u011funla\u015ft\u0131k" diye konu\u015ftu.\r\n,(T\u00fcrkiye) NATO m\u00fcttefiki Bat\u0131`n\u0131n bir par\u00e7as\u0131 olarak do\u011fru \u015feyi yaparsa ve Past\u00f6r Brunson`u \u015farts\u0131z serbest b\u0131rak\u0131rsa kriz an\u0131nda biter\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Skandal s\u00f6zlere bir yenisi daha eklendi!,Amerika Birle\u015fik Devletleri Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump`\u0131n Ulusal G\u00fcvenlik Dan\u0131\u015fman\u0131 John Bolton, "T\u00fcrkiye Brunson`u ko\u015fulsuz serbest b\u0131rak\u0131rsa kriz an\u0131nda biter" dedi.\r\n