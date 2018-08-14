ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım sinyali

ABD'den bir tehdit daha! Bir hafta i\u00e7inde...,Amerika Birle\u015fik Devletleri'nin Rahip Andrew Brunson'\u0131 serbest b\u0131rakmamas\u0131 halinde NATO m\u00fcttefiki T\u00fcrkiye'ye yeni yapt\u0131r\u0131mlar getirece\u011fi ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Ad\u0131 a\u00e7\u0131klanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, Reuters'a verdi\u011fi m\u00fclakatta, Beyaz Saray G\u00fcvenlik Dan\u0131\u015fman\u0131 John Bolton ile T\u00fcrkiye'nin Washington B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Serdar K\u0131l\u0131\u00e7'\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015fmesinden herhangi bir sonu\u00e7 \u00e7\u0131kmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,Ayn\u0131 yetkili, Bolton'\u0131n T\u00fcrk B\u00fcy\u00fckel\u00e7i ile g\u00f6r\u00fc\u015fmesi s\u0131ras\u0131nda ABD'nin kesinlikle taviz vermeyece\u011fini iletti\u011fini aktard\u0131.,"Y\u00f6netim bu konuda son derece net duruyor" diyen Beyaz Saray yetkilisi, ,"Ba\u015fkan Donald Trump, Rahip Brunson'\u0131n eve getirilmesi konusunda y\u00fczde y\u00fcz kararl\u0131. ,E\u011fer \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde ya da bir hafta i\u00e7erisinde herhangi bir ilerleme g\u00f6rmezsek, ilave yapt\u0131r\u0131mlar uygulamaya konabilir" diye konu\u015ftu.,.