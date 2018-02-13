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Ramazan
ABD, Deyre’z-Zor'da bir Rus tankını vurdu
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ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Suriye'nin Deyre’z-Zor kentinin güneyinde yer alan Tebiye köyü yakınlarında koalisyon askerlerinin de bulunduğu alana ateş açan bir Rus T-72 tankını vurduğu bildirildi.
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