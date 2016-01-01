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ABD Deyrizor petrollerini kaçırmaya hazırlanıyor
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Suriye iç savaşının en tartışmalı bölgesi olan Deyrizor, savaşın başından bu yana paylaşılamıyor.
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