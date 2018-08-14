ABD en büyük korkusunu açıkladı!

Amerikal\u0131 \u00fcst d\u00fczey yetkili, Rusya\u2019n\u0131n geli\u015ftirdi\u011fi silahlarla uzaydaki uydular\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrme kapasitesine sahip olmay\u0131 hedefledi\u011fini ifade etti.\r\n\r\n\r\n,Cenevre\u2019de bug\u00fcn d\u00fczenlenen konferans, uzayda da silah yar\u0131\u015f\u0131na girilmemesini ama\u00e7l\u0131yor.\r\n\r\n\r\n,ABD\u2019yi endi\u015felendiren Rus silahlar\u0131 aras\u0131nda, ta\u015f\u0131nabilir lazer sistemi de yer al\u0131yor.\r\n\r\n,.,ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Yleem D.S. Poblete, Cenevre\u2019deki Silahs\u0131zlanma Konferans\u0131\u2019nda \u00fclkesinin en b\u00fcy\u00fck askeri korkusunu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Cenevre Silahs\u0131zla\u015ft\u0131rma Konferans\u0131nda konu\u015fan bir ABD'li yetkili \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,ABD'nin en b\u00fcy\u00fck korkusunu a\u00e7\u0131k eden yetkilinin ifadelerine g\u00f6re detaylar \u015f\u00f6yle:,Ald\u0131\u011f\u0131 skandal yapt\u0131r\u0131m kararlar\u0131yla T\u00fcrkiye'yi ve d\u00fcnyay\u0131 k\u00fcstah\u00e7a tehdit eden ABD'den \u00e7ok \u00e7arp\u0131c\u0131 bir itiraf geldi...