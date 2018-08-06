ABD endişeli! Sayıları gün geçtikçe artıyor

Konuya ili\u015fkin de\u011ferlendirmelerde bulunan Seattle \u00dcniversitesi uzman\u0131 Sara Rankin, 'ara\u00e7 ikameti' konusunun ulusal bir sorun haline geldi\u011fini vurgulad\u0131.\r\n\r\n,Evsizlik ve Yoksulluk Hukuku Merkezi'nin (NLCHP) yapt\u0131\u011f\u0131 bir ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re ise, otomobil ya da karavanlar\u0131ndan ba\u015fka kalacak yeri olmayan ABD'lilerin say\u0131s\u0131 son 10 y\u0131lda iki kat\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131. Ancak s\u00f6z konusu ikamet bi\u00e7imi, ABD'nin bir \u00e7ok eyaletinde yasa d\u0131\u015f\u0131 olarak kabul ediliyor.\r\n\r\n,NLCHP'nin yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rma raporunda, vatanda\u015flar\u0131n ara\u00e7lar\u0131nda ikamet etmelerini k\u0131s\u0131tlayan yasalar nedeniyle evsiz ki\u015filerin bar\u0131naklar\u0131n\u0131, ula\u015f\u0131m imkanlar\u0131n\u0131 ve ara\u00e7lar\u0131nda saklad\u0131klar\u0131 ki\u015fisel e\u015fyalar\u0131n\u0131 kaybetmelerine neden olabilece\u011fine i\u015faret edildi.\r\n\r\n,\u00d6te yandan, ABD Konut ve Kentsel Geli\u015fim Departman\u0131'n\u0131n (HUD) verilerine g\u00f6re, \u00fclkedeki evsizli\u011fin oran\u0131 2010'dan bu yana ilk kez 2017'de art\u0131\u015f g\u00f6sterdi. \r\n\r\n\r\n\r\n,.,ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle \u015fehrinden uzmanlar\u0131n evsizlerin n\u00fcfus say\u0131m\u0131ndan ilgin\u00e7 bir veri ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Konut kira fiyatlar\u0131n\u0131n art\u0131\u015f\u0131 nedeniyle ara\u00e7lar\u0131nda ya\u015famaya ba\u015flayan ABD'lilerin say\u0131s\u0131, \u00f6zellikle emlak fiyatlar\u0131n\u0131n en \u00e7ok pahal\u0131 oldu\u011fu Los Angeles, Portland ve San Francisco \u015fehirlerinde t\u0131rman\u0131\u015fa ge\u00e7ti.\r\n\r\n