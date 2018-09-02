ABD, Filistin'e Ürdün ile ortak konfederasyon kurmayı teklif etti

\u0130srail bas\u0131n\u0131nda yer alan habere g\u00f6re ABD, \u0130srail ile Filistin aras\u0131daki problemleri \u00e7\u00f6zmek i\u00e7in Filistin'e \u00dcrd\u00fcn ile ortak konfederasyon kurmay\u0131 teklif etti.\r\n,Haberde yer alan iddiaya g\u00f6re, Filistin Devlet Ba\u015fkan\u0131 Mahmud Abbas, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n m\u00fczakere ekibinin kendisine \u00dcrd\u00fcn ile Filistin'in konfederasyon olmas\u0131n\u0131 temel alan bir bar\u0131\u015f plan\u0131 teklifinde bulundu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.,Ramallah'ta 'Peace Now' isimli sivil toplum \u00f6rg\u00fct\u00fcyle g\u00f6r\u00fc\u015fmesinden sonra konu\u015fan Abbas, bu plan\u0131 \u0130srail'in de konfederasyonun bir par\u00e7as\u0131 olmas\u0131 \u015fart\u0131yla kabul edece\u011fini ifade etti.,TRUMP DENGELER\u0130 DE\u011e\u0130\u015eT\u0130RD\u0130,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n, \u0130srail'in ba\u015fkenti olarak Kud\u00fcs'\u00fc tan\u0131mas\u0131ndan sonra b\u00f6lgede yeniden s\u0131cak \u00e7at\u0131\u015fmalar ya\u015fanm\u0131\u015f ve y\u00fczlerce Filistinli hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti. ,BM, b\u00f6lgede itidal \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yaparak olas\u0131 b\u00fcy\u00fck bir \u00e7at\u0131\u015fman\u0131n felakete yol a\u00e7abilece\u011fi konusunda uyar\u0131larda bulunmu\u015ftu.