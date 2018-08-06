ABD güçleri İran sınırına konuşlandı

Afganistan Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, \u00fclkedeki ABD g\u00fc\u00e7lerine ba\u011fl\u0131 asker\u00ee unsurlar\u0131n \u0130ran s\u0131n\u0131r\u0131ndaki Ferah \u015fehrine konu\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n,Tasnim Haber Ajans\u0131'nda yer alan habere g\u00f6re Afganistan Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Muhammed Radmene\u015f, Amerika Birle\u015fik Devletleri (ABD) g\u00fc\u00e7lerinin Afganistan'daki son faaliyetlerine ili\u015fkin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ABD'li asker\u00ee unsurlar\u0131n \u0130ran s\u0131n\u0131r\u0131ndaki Ferah \u015fehrine konu\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n,Ferah b\u00f6lgesine g\u00f6nderilen ABD kuvvetlerinin Afgan emniyet g\u00fc\u00e7lerine ter\u00f6rle m\u00fccadelede yard\u0131mc\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Afganistan Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc, s\u00f6z konusu asker\u00ee unsurlar\u0131n herhangi bit tatbikata kat\u0131lmayacaklar\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n,\u0130ran ile s\u0131n\u0131r \u015fehri olmas\u0131 nedeniyle stratejik \u00f6neme sahip olan Ferah, \u00f6zellikle ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump\u2019\u0131n \u0130ran\u2019a olas\u0131 bir sald\u0131r\u0131s\u0131nda asker\u00ee \u00fcs olarak kullanabilece\u011fi yerle\u015fim b\u00f6lgelerinden bir tanesi olarak g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n,Eski Afganistan Ba\u015fkan\u0131 Hamid Karzai, ABD'nin Afganistan\u2019daki askeri varl\u0131\u011f\u0131n\u0131n \u00c7in, Rusya ve \u0130ran ile m\u00fccadele ama\u00e7l\u0131 oldu\u011funu s\u00f6ylemi\u015fti.\r\n