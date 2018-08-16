ABD Hazine Bakanı: Türkiye'ye yeni yaptırımlar açıklayabiliriz

ABD Hazine Bakan\u0131 Steven Mnuchin, \u201cT\u00fcrkiye Papaz Brunson\u2019\u0131 serbest b\u0131rakmazsa daha fazla yapt\u0131r\u0131m uygulayaca\u011f\u0131z\u201d dedi. ,Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleri FET\u00d6 ve PKK ba\u011flant\u0131lar\u0131 iddias\u0131yla yarg\u0131lanan ve tutukluluk hali ev hapsine \u00e7evrilen s\u00f6zde rahip Andrew Brunson'\u0131n serbest b\u0131rak\u0131lmas\u0131 halinde bile yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n kalkmayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek Brunson'\u0131n yaln\u0131zca bir bahane oldu\u011funu itiraf eden Beyaz Saray S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Sarah Huckabee Sanders, d\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ,ABD'den gelen bu \u00e7eli\u015fkili ifadelere kar\u015f\u0131n Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130brahim Kal\u0131n bug\u00fcn d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, ,ABD'den k\u00fcstah a\u00e7\u0131klama! ,T\u00fcrkiye Brunson'\u0131 serbest b\u0131rakmazsa...,"Rahip Brunson\u2019\u0131n b\u0131rak\u0131lmas\u0131 durumunda T\u00fcrkiye\u2019ye ek ithalat vergileri kalkmayacak." ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131.,ABD Hazine Bakan\u0131 Steven Mnuchin, FET\u00d6 ve PKK ad\u0131na su\u00e7 i\u015fledi\u011fi iddias\u0131yla tutuklanan Rahip Andrew Brunson\u2019\u0131n serbest b\u0131rak\u0131lmamas\u0131 halinde daha fazla yapt\u0131r\u0131m uygulamaya haz\u0131r olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,"T\u00fcrkiye kimseyle ekonomik sava\u015f pe\u015finde de\u011fildir. T\u00fcrkiye ekonomisi bundan sonra daha da g\u00fc\u00e7lenecektir." dedi.