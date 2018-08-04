ABD ile krizin yedi sebebi

ABD ile T\u00fcrkiye aras\u0131nda ya\u015fanan rahip Brunson krizi giderek b\u00fcy\u00fcyor. ,T\u00fcrkiye\u2019nin son d\u00f6nemde d\u0131\u015f politika, savunma sanayi ve ekonomide att\u0131\u011f\u0131 ba\u011f\u0131ms\u0131z ad\u0131mlar ABD\u2019yi rahats\u0131z ediyor. Uluslararas\u0131 ticarette dolar d\u0131\u015f\u0131nda ba\u015fka para birimi kullan\u0131lmas\u0131ndan ho\u015fnutsuz olan ABD, T\u00fcrkiye\u2019nin \u00f6zellikle \u00c7in, Rusya ve Hindistan \u00fc\u00e7l\u00fcs\u00fc ile ortak pazar kurmas\u0131na engel olmak istiyor., Ayn\u0131 zamanda FET\u00d6 ile m\u00fccadele konusunda yeni delillerin ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131yla huzursuz olan ABD y\u00f6netimi, FET\u00d6 eleba\u015f\u0131n\u0131n iadesi konusunda da k\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015ft\u0131. T\u00fcrkiye\u2019nin ABD\u2019nin \u2018neden\u2019 hedefinde oldu\u011fu 7 ba\u015fl\u0131kta s\u0131raland\u0131. \u0130\u015fte o nedenler:,ABD\u2019N\u0130N 15 TEMMUZ\u2019DAK\u0130 ROL\u00dcN\u00dcN DE\u015e\u0130FRE ED\u0130LMES\u0130: Di\u011fer yandan CIA, 15 Temmuz darbe giri\u015fiminde b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 delillerden biri olan Brunson olay\u0131n\u0131 \u00e7\u00f6zmek ve ajan\u0131n\u0131 ABD\u2019ye g\u00f6t\u00fcrmek istiyor. Brunson\u2019\u0131n 15 Temmuz darbe giri\u015fiminde FET\u00d6 ile yak\u0131n ili\u015fki kurdu\u011fu tespit edilmi\u015fti. Brunson\u2019un 15 Temmuz darbe giri\u015fimi sonras\u0131 cep telefonundan ABD\u2019li askere g\u00f6nderdi\u011fi mesajda, \u201cSonunda biz kazanaca\u011f\u0131z\u201d \u015feklinde mesaj att\u0131\u011f\u0131 belirlenmi\u015fti. S\u00f6z konusu durum ise darbe giri\u015fiminin arkas\u0131nda ABD\u2019nin oldu\u011funu kan\u0131tlayan unsurlardan olmas\u0131 ABD y\u00f6netimini rahats\u0131z ediyor.,RUSYA\u2019YA KAR\u015eI SAVA\u015e PLANI: Baz\u0131 stratejilere g\u00f6re, ABD, NATO eli ile Rusya\u2019ya kar\u015f\u0131 muhtemel bir sava\u015f plan\u0131 haz\u0131rl\u0131yor. ABD, Rusya ile muhtemel sava\u015fta T\u00fcrkiye\u2019yi cephe \u00fclkesi olarak kullanmak istiyor. T\u00fcrkiye ise sava\u015f\u0131n b\u00f6lgede olu\u015fturaca\u011f\u0131 y\u0131k\u0131mdan dolay\u0131 sorunlar\u0131n diyalogla \u00e7\u00f6z\u00fclmesi i\u00e7in \u00e7aba harc\u0131yor. ABD ise T\u00fcrkiye\u2019nin bu s\u00fcre\u00e7te ba\u011f\u0131ms\u0131z hareket etmesinden rahats\u0131z oluyor.,TER\u00d6R DEVLET\u0130 VE ENERJ\u0130 KOR\u0130DORU: ABD, Orta Do\u011fu petrol\u00fcn\u00fc b\u00f6lge \u00fclkelerinden herhangi birine ba\u011fl\u0131 kalmadan kullanabilmek i\u00e7in faaliyetler y\u00fcr\u00fct\u00fcyor. Suriye i\u00e7 sava\u015f\u0131yla birlikte mevcut enerji koridorlar\u0131n\u0131 \u00e7e\u015fitlendirmek i\u00e7in Suriye\u2019nin kuzeyinde bir ter\u00f6r devleti kurma giri\u015fiminde bulundu. Bu ama\u00e7la T\u00fcrkiye\u2019nin ABD \u00e7\u0131karlar\u0131 kapsam\u0131nda hareket etmesini ve kurulacak PKK g\u00fcd\u00fcm\u00fcndeki ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne ses \u00e7\u0131karmamas\u0131n\u0131 istiyordu.,BRICS \u0130L\u0130\u015eK\u0130LER\u0130: ABD ve AB son y\u0131llarda ekonomik \u00fcst\u00fcnl\u00fcklerini kaybediyor. Bununla birlikte BRICS \u00fclkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, \u00c7in ve G\u00fcney Afrika) ekonomik b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc artt\u0131. BRICS kendi t\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcnde yeni \u00fcye al\u0131m\u0131yla alakal\u0131 d\u00fczenleme yapt\u0131. Bu durumda T\u00fcrkiye\u2019nin BRICS\u2019e \u00fcye olaca\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcnde ABD taraf\u0131ndan yorumland\u0131. ABD, T\u00fcrkiye\u2019nin kendi y\u00f6r\u00fcngesinden \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 engellemek i\u00e7in \u00e7e\u015fitli bahanelerle T\u00fcrkiye\u2019yi bask\u0131 alt\u0131na al\u0131p cezaland\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,F\u0130L\u0130ST\u0130N HASSAS\u0130YET\u0130: ABD y\u00f6netiminin Kud\u00fcs\u2019\u00fc \u0130srail\u2019in s\u00f6zde ba\u015fkenti olarak tan\u0131mlamas\u0131na en sert tepkiyi T\u00fcrkiye verdi. Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc sonras\u0131nda toplanan Birle\u015fmi\u015f Milletler ABD\u2019nin Kud\u00fcs karar\u0131n\u0131n geri almas\u0131na y\u00f6nelik oylama yapt\u0131.,\u0130RAN\u2019A KAR\u015eI MUHTEMEL SAVA\u015e PLANI: Yine baz\u0131 stratejilere g\u00f6re, ABD uzun s\u00fcredir \u0130ran\u2019a i\u015fgal plan\u0131 yap\u0131yor. B\u00f6lgedeki \u00fclkeleri buna g\u00f6re dizayn etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. ABD, \u0130ran\u2019la yapaca\u011f\u0131 muhtemel bir sava\u015fta kendisinden ziyade T\u00fcrkiye dahil b\u00f6lge \u00fclkelerinin sava\u015fta yer almas\u0131n\u0131 istiyor.,YEN\u0130 FET\u00d6 DEL\u0130LLER\u0130: 15 Temmuz darbe giri\u015fimini Pensilvanya\u2019da bulunan FET\u00d6 eleba\u015f\u0131 Fetullah G\u00fclen\u2019in yapt\u0131\u011f\u0131na dair bug\u00fcne kadar binlerce delil iletildi. Her seferinde \u00e7e\u015fitli bahaneler \u00fcreten ABD y\u00f6netimi, Ankara\u2019dan daha somut delillerin iletilmesini istedi. Son olarak, Ak\u0131nc\u0131\u2019da darbe giri\u015fimini y\u00f6neten sivil imamlardan Hakan \u00c7i\u00e7ek\u2019in darbe giri\u015fimi s\u0131ras\u0131nda Pensilvanya ile yapt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fme ile \u00c7i\u00e7ek\u2019in haz\u0131rl\u0131k toplant\u0131lar\u0131nda FET\u00d6 ininde oldu\u011funu g\u00f6steren yeni deliller ABD\u2019yi k\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015ft\u0131rd\u0131.,DOLAR HEGOMANYASI: ABD, d\u00fcnya \u00fczerinde kurdu\u011fu