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Türkiye Gazetesi

ABD ile PYD'den sözde ordu hazırlığı

ABD ile PYD'den sözde ordu hazırlığı
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Pentagon ve CIA, Suriye’de terör örgütü PYD/PKK’lıları düzenli orduya çevirme yolunda ilk hamlesini yaptı. "Sınır muhafızları" adı altında özel eğitim verilen 400 terörist, örgütün özel güçlerine katıldı. Terör örgütünün yeni silahlı gücüne "Kuzey Ordusu" adı verildi. Suriye’nin dörtte birini işgal eden terör örgütü PYD/PKK, ABD'nin desteğiyle sözde ordu kurmaya hazırlanıyor. ABD yönetimi, Suriye'nin doğusundaki Rakka ve Deyr ez-Zor operasyonlarında terör örgütü DEAŞ'ın büyük oranda yenilgiye uğratılmasına rağmen, PYD/PKK'ya desteğinin süreceğini açıklamıştı.

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