ABD kana bulandı! Çok sayıda ölü var

ABD'nin Chicago kenti kana buland\u0131.,Son iki g\u00fcnde ya\u015fanan sald\u0131r\u0131larda \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Chicago polisi, ABD\u2019nin en b\u00fcy\u00fck m\u00fczik festivallerinden \u201cLollapalooza\u201dn\u0131n ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi hafta sonunda ya\u015fanan silahl\u0131 sald\u0131r\u0131lara ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.,Polis, kentte cuma ak\u015fam\u0131 ile pazar gecesi aras\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilen silahl\u0131 sald\u0131r\u0131larda 9 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini, 60 ki\u015finin de yaraland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, hayat\u0131n\u0131 kaybedenler aras\u0131nda 17 ya\u015f\u0131nda bir gen\u00e7 k\u0131z, yaral\u0131lar aras\u0131nda da 11 ya\u015f\u0131nda bir erkek \u00e7ocu\u011fu bulundu\u011funu bildirdi.,En fazla sald\u0131r\u0131, kentin g\u00fcney ve bat\u0131 b\u00f6lgelerinde pazar g\u00fcn\u00fc d\u00fczenlendi. En kanl\u0131 pazar g\u00fcnlerinden birinin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 Chicago\u2019da sadece 7 saat i\u00e7inde 4 ki\u015fi \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc, 40 ki\u015fi de yaraland\u0131.,Silahl\u0131 sald\u0131r\u0131lar nedeniyle T\u00fcrkiye\u2019nin Chicago Ba\u015fkonsoloslu\u011fu da sosyal medya hesaplar\u0131ndan, T\u00fcrk vatanda\u015flar\u0131n\u0131 kentin g\u00fcney ve bat\u0131s\u0131ndaki mahallelere gitmemeleri konusunda uyard\u0131.\r\n\r\nChicago\u2019da, y\u0131l ba\u015f\u0131ndan bu yana 314 ki\u015fi silahl\u0131 sald\u0131r\u0131da hayat\u0131n\u0131 kaybetti, bin 769 ki\u015fi de yaraland\u0131.\r\n\r\nABD\u2019nin \u201csu\u00e7 ba\u015fkenti\u201d olarak adland\u0131r\u0131lan Chicago\u2019da ge\u00e7en sene d\u00fczenlenen 2 bin 785 silahl\u0131 sald\u0131r\u0131da 674 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015f, 3 bin 567 ki\u015fi de yaralanm\u0131\u015ft\u0131.