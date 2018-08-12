ABD karıştı! Eski yardımcısından Trump hakkında şoke eden iddia...

Amerikan kamuoyunda tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131karan ve 14 A\u011fustos'ta piyasaya \u00e7\u0131kacak olan "Dengesiz" (Unhinged) adl\u0131 kitab\u0131n baz\u0131 b\u00f6l\u00fcmleri medyaya yans\u0131d\u0131. ,Beyaz Saray'daki g\u00fcnlerini anlatt\u0131\u011f\u0131 kitab\u0131nda Trump'\u0131 "\u0131rk\u00e7\u0131" olarak tasvir eden Newman, Trump'\u0131n \u00e7al\u0131\u015fma y\u00f6ntemlerine ve yakla\u015f\u0131mlar\u0131na da g\u00fc\u00e7l\u00fc ele\u015ftiriler getiriyor.\r\n\r\n,Trump'\u0131n skandallar\u0131 bir bir g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131k\u0131yordu.,Kitab\u0131n yay\u0131nlanan b\u00f6l\u00fcmleriyle bir skandal daha ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Newman, kitab\u0131nda, daha \u00f6nce uzun y\u0131llar Trump'\u0131n sundu\u011fu "\u00c7\u0131rak" adl\u0131 programda yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131 oldu\u011funu ve burada iken Trump'\u0131n Afro-Amerikal\u0131lar i\u00e7in "zenci" ifadesini bir\u00e7ok kez kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti. ,Newman ayr\u0131ca, Beyaz Saray'da Trump'\u0131n dan\u0131\u015fmanlar\u0131ndan Kellyanne Conway'in yar\u0131 Filipinli kocas\u0131 i\u00e7in de bir\u00e7ok kez \u0131rk\u00e7\u0131 ifadeleri a\u00e7\u0131ktan dile getirdi\u011fini ifade etti., Trump'\u0131n "akli dengesinin k\u00f6t\u00fcye gitti\u011fini" iddia eden Newman, bir toplant\u0131da Trump'\u0131 sinirden ka\u011f\u0131t \u00e7i\u011fnerken g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ileri s\u00fcrd\u00fc., Newman kitab\u0131nda ayr\u0131ca, Aral\u0131k 2017'de g\u00f6revine son verildikten sonra Trump hakk\u0131nda konu\u015fmamas\u0131 i\u00e7in kendisine "sus pay\u0131" olarak ayl\u0131k 15 bin dolar \u00f6nerildi\u011fini, ancak kendisinin bu teklifi geri \u00e7evirdi\u011fini iddia etti.\r\n\r\n,S\u00f6z konusu kitaba k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7inde tepki g\u00f6steren Trump ise Newman i\u00e7in "ayak tak\u0131m\u0131" ifadesini kulland\u0131. ,Newman'\u0131 yalan s\u00f6ylemekle su\u00e7layan Trump, kitapta anlat\u0131lanlar\u0131n ger\u00e7e\u011fi yans\u0131tmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etti. ,Trump Beyaz Saray\u0131nda az say\u0131daki Afro-Amerikal\u0131lardan biri olan Newman, Trump'\u0131n se\u00e7im kampanyas\u0131nda g\u00f6rev alm\u0131\u015f ve se\u00e7ilmesinin ard\u0131ndan Beyaz Saray'da da Trump'\u0131n yard\u0131mc\u0131lar\u0131 aras\u0131nda kendine yer bulmu\u015ftu.,.