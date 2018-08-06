ABD'li dergiden Türkiye'ye operasyon çağrısı

Amerika Birle\u015fik Devletleri (ABD)'nin en \u00f6nemli haftal\u0131k dergilerinden Newsweek'te skandal bir T\u00fcrkiye yaz\u0131s\u0131 kaleme al\u0131nd\u0131. Gazeteci Nedim \u015eener'in k\u00f6\u015fesine ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131da, gazetecilik ele\u015ftirisini a\u015fan ifadelere yer verildi.\r\n,\u015eener, durumun gazetecilik ele\u015ftirisi veya yorumuyla ba\u011fda\u015fmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgularken, "Buna gazetecilik de\u011fil, operasyonculuk denir." dedi.\r\n,D\u00fcnyan\u0131n hi\u00e7bir yerinde hi\u00e7bir gazetecinin bir halk\u0131n serbest se\u00e7imlerle iktidara getirdi\u011fi Cumhurba\u015fkan\u0131'n\u0131 b\u00f6ylesine hedef g\u00f6steremeyece\u011fini belirten \u015eener, yaz\u0131n\u0131n sonunda yer alan, "\u00d6zg\u00fcr d\u00fcnya Erdo\u011fan'a kar\u015f\u0131 ne kadar \u00e7abuk davran\u0131rsa, d\u00fcnyam\u0131z o kadar g\u00fcvende olacakt\u0131r. T\u00fcrkiye d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclmelidir." s\u00f6zlerine sert tepki g\u00f6sterdi.\r\n,Newsweek yaz\u0131s\u0131nda FET\u00d6'c\u00fclere de de\u011finiyor. Dergi daha da k\u00fcstahla\u015farak, FET\u00d6 eleba\u015f\u0131 i\u00e7in "Benim babam Fetulah G\u00fclen'dir" ifadesini kullanan basketbol oyuncusu Enes Kanter'i \u00f6rnek g\u00f6sterek T\u00fcrk halk\u0131n\u0131n Erdo\u011fan'a kar\u015f\u0131 birle\u015fmesi gerekti\u011fi g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcne yer verdi.\r\n,\u015eener son olarak, T\u00fcrk halk\u0131n\u0131n bu b\u00fcy\u00fck sald\u0131r\u0131ya kar\u015f\u0131 s\u0131k\u0131 durmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6zlerine eklerken, "Unutmay\u0131n dolar kuru bir g\u00fcn geri gelir ama \u00fclkeni kaybedersen geri gelmez." ifadelerini kulland\u0131.\r\n,T\u00fcrkiye'nin ter\u00f6re destek vermekle su\u00e7land\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6zlerine ekleyen gazeteci, "Dergi, ABD\u2019nin DEA\u015e\u2019l\u0131lar\u0131n Suriye\u2019den \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131na g\u00f6z yummas\u0131 ya da ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\u2019ya verdi\u011fi binlerce TIR silah\u0131 yazmay\u0131 unutmu\u015f." ifadeleriyle T\u00fcrkiye d\u00fc\u015fman\u0131 yakla\u015f\u0131ma tepki g\u00f6sterdi.\r\n,S\u00f6zde gazetecilik yorumu ad\u0131 alt\u0131nda yaz\u0131lan militarist yaz\u0131y\u0131 sert bir dille ele\u015ftiren \u015eener, ABD'nin FET\u00d6 eliyle giri\u015fti\u011fi ba\u015far\u0131s\u0131z darbe giri\u015fimi nedeniyle Orta Do\u011fu'da aksakl\u0131klar ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek Washington'un farkl\u0131 bahaneler ile T\u00fcrkiye'yi k\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015ft\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n,Yaz\u0131da T\u00fcrkiye'deki K\u00fcrtlere y\u00f6nelik ger\u00e7ek d\u0131\u015f\u0131 verilerin de yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden \u015eener, Newsweek'in ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'n\u0131n sivil, kad\u0131n ve bebek katliamlar\u0131n\u0131 g\u00f6rmezden geldi\u011fini vurgulad\u0131.\r\n