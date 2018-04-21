ABD'li dev bankadan dolar/TL tahmini

Wells Fargo, 6 ay i\u00e7in dolar\/TL i\u00e7in belirledi\u011fi hedefi a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Wells Fargo Stratejistleri Eric Viloria ve Erik Nelson taraf\u0131ndan kaleme al\u0131nan raporda TL\u2019nin riske en fazla duyarl\u0131 geli\u015fen \u00fclke kurlar\u0131 aras\u0131nda yer ald\u0131\u011f\u0131 kaydedilirken Suriye\u2019deki durum ve ABD yapt\u0131r\u0131mlar\u0131 nedeniyle TL\u2019nin k\u0131sa vadede muhtemelen zay\u0131flayaca\u011f\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Dolar\/TL\u2019nin 6 ayda 4,25\u2019e y\u00fckselece\u011fi, ard\u0131ndan 18 ay i\u00e7erisinde 4,1 seviyesine gerileyece\u011fi tahmin edildi.\r\n\r\n,Haftasonunda ABD-Fransa-\u0130ngiltere\u2019nin Suriye\u2019ye d\u00fczenledi\u011fi operasyon sonras\u0131nda piyasalar yeni haftaya sakin ba\u015flad\u0131., Asya\u2019da \u00c7in d\u0131\u015f\u0131nda hisse senetleri art\u0131da. Dolar g\u00fcne yatay ba\u015flad\u0131. Dolar\/TL kuru TS\u0130 09:10 itibariyle 4,10 seviyesinden i\u015flem g\u00f6rd\u00fc.