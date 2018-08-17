ABD'li rahip hakkında karar verildi

ABD'li rahip Brunson'un ev hapsine yap\u0131lan itiraz bir kez daha reddedildi,ABD'li Rahip Andrew Brunson'un avukat\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan itiraz \u0130zmir 3. A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesi taraf\u0131ndan ikinci kez reddedildi. \r\n\r\n,\u0130zmir'de, ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un avukat\u0131 \u0130smal Cem Halavurt, ev hapsi ile yurt d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131k\u0131\u015f ya\u015fa\u011f\u0131n\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00fcst mahkemeye itirazda bulunmu\u015ftu. \r\n\r\n,'Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleri PKK ile FET\u00d6\/PDY ad\u0131na su\u00e7 i\u015flemek' ve 'devletin g\u00fcvenli\u011fi bak\u0131m\u0131ndan niteli\u011fi itibar\u0131yla gizli kalmas\u0131 gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksad\u0131yla temin etmek' su\u00e7lar\u0131ndan 35 y\u0131la kadar hapis cezas\u0131 istemiyle tutuklu yarg\u0131lan\u0131rken, sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 dikkate al\u0131narak, verilen ev hapsi karar\u0131yla cezaevinden tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'\u0131n avukat\u0131 \u0130smal Cem Halavurt, \u00fcst mahkemeye ba\u015fvurmu\u015f, Avukat Halavurt, Brunson hakk\u0131ndaki ev hapsi ile yurt d\u0131\u015f\u0131 \u00e7\u0131k\u0131\u015f yasa\u011f\u0131n\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 talep etmi\u015fti. ,Ev hapsinde bulunan PKK ve FET\u00d6'den yarg\u0131lanan Brunson i\u00e7in avukatlar\u0131 ev hapsi karar\u0131n\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 talep etmi\u015fti.,ABD ile T\u00fcrkiye aras\u0131nda krize sebep olan rahip ile ilgili yeni bir karar al\u0131nd\u0131.