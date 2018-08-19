ABD’li Senatör Reed: “Trump’ın stratejik bir planı yok”

ABD\u2019de Demokrat Parti Senat\u00f6rlerinden Jack Reed kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir televizyon program\u0131nda, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump\u2019\u0131n \u00e7e\u015fitli \u00fclkelere uygulad\u0131\u011f\u0131 yapt\u0131r\u0131mlar\u0131 de\u011ferlendirdi. ,Trump\u2019\u0131n bunlar\u0131 bir plan \u00e7er\u00e7evesinde y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc d\u00fc\u015f\u00fcnmedi\u011fini s\u00f6yleyen Reed, \u201cBence Trump\u2019\u0131n yakla\u015f\u0131m\u0131 koordineli de\u011fil\u201d dedi. ,Trump\u2019\u0131n bir\u00e7ok \u00fclkeye yapt\u0131r\u0131mlar uygulad\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatan Reed, ,Trump\u2019\u0131n Kanada gibi pek \u00e7ok m\u00fcttefik \u00fclkeye uygulad\u0131\u011f\u0131 yapt\u0131r\u0131mlar\u0131 anlams\u0131z bulan Reed, Trump\u2019\u0131n ba\u015fta \u00c7in olmak bir\u00e7ok \u00fclkeleri yapt\u0131r\u0131mlarla tehdit etmek yerine istedi\u011fini \u015feyi net bir \u015fekilde ifade etmesi gerekti\u011fini belirtti.,ABD\u2019li Senat\u00f6r Jack Reed, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump\u2019\u0131n \u00e7e\u015fitli \u00fclkelere uygulad\u0131\u011f\u0131 yapt\u0131r\u0131mlar hakk\u0131nda, \u201cTrump\u2019\u0131n stratejik bir plan\u0131 oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum\u201d dedi.,\u201cTrump\u2019\u0131n stratejik bir plan\u0131 oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum, yapt\u0131klar\u0131 \u00f6z\u00fcnde sald\u0131rmaktan \u00f6teye gitmiyor\u201d ifadelerini kulland\u0131. ,ABD'li senat\u00f6r Trump'\u0131 topa tuttu!,"Sald\u0131rmaktan \u00f6teye gidemiyor"