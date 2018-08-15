'ABD mecbur F35’leri verecek'

ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump skandal bir karara imza atarak T\u00fcrkiye\u2019ye F-35 u\u00e7aklar\u0131n\u0131n teslimat\u0131n\u0131 ask\u0131ya alan yasay\u0131 onaylam\u0131\u015ft\u0131. Teslimat\u0131n yap\u0131l\u0131p yap\u0131lmayaca\u011f\u0131 merak konusu olan F-35\u2019lerle ilgili a\u00e7\u0131klama uzmanlardan geldi: ABD F35\u2019leri T\u00fcrkiye\u2019ye vermeye mecbur.\r\n,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump\u2019\u0131n F-35\u2019lerin teslimat\u0131n\u0131 ask\u0131ya almas\u0131n\u0131n u\u00e7aklar\u0131n verilmeyece\u011fi anlam\u0131na gelmedi\u011fi, kararda 3 ayl\u0131k bir izleme s\u00fcreci \u00f6ng\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc anla\u015f\u0131ld\u0131. Ancak zaten u\u00e7ak teslimatlar\u0131n\u0131n da pilotlar\u0131n 2 y\u0131ll\u0131k e\u011fitimlerinin ard\u0131ndan ba\u015flanmas\u0131 planlan\u0131yordu.\r\n\r\n,Mevcut \u015fartlarda T\u00fcrkiye\u2019nin bir pakt de\u011fi\u015ftirme ya da \u0130ncirlik \u00fcss\u00fcn\u00fc kapatmak gibi bir ad\u0131ma ihtiyac\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden uzmanlarsa, ABD\u2019nin F35\u2019leri T\u00fcrkiye\u2019ye vermeye mecbur oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi ve ekledi: T\u00fcrkiye her t\u00fcrl\u00fc askeri, siyasi ve ticari alternatiflerini geli\u015ftirmeye devam edecektir.\r\n\r\n,Uzmanlardan fla\u015f a\u00e7\u0131klama geldi! \u0130ncirlik \u00fcss\u00fc kapat\u0131lacak m\u0131?,Ankara\u2019dan yaz\u0131l\u0131 bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmasa da, diplomasi kaynaklar\u0131na g\u00f6re T\u00fcrkiye, ABD\u2019nin bu karar\u0131n\u0131 bir askeri ambargo olarak yans\u0131t\u0131lmas\u0131n\u0131 do\u011fru bulmuyor. S\u00f6z konusu tasar\u0131da, ABD Savunma Bakan\u0131 Jim Mattis\u2019in 90 g\u00fcn i\u00e7erisinde ABD Kongresi\u2019ne T\u00fcrkiye-ABD ili\u015fkilerinin durumuna ili\u015fkin bir rapor sununcaya kadar F-35 u\u00e7aklar\u0131n\u0131n T\u00fcrkiye\u2019ye transferine ge\u00e7ici s\u0131n\u0131rlama getirilmesinin istendi\u011fi ve Ankara\u2019n\u0131n da bu s\u00fcreci yak\u0131ndan takip etti\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Son geli\u015fmeleri \u2018F35\u2019ler T\u00fcrkiye\u2019ye verilmeyecek\u2019 \u015feklinde okumamak gerekti\u011fine dikkat \u00e7eken gazeteci Avni \u00d6zg\u00fcrel, \u201cDikkat ederseniz, \u2018ask\u0131ya ald\u0131k\u2019 diyorlar, \u2018Projeden \u00e7\u0131kard\u0131k\u2019 demiyorlar. ,ABD, F35\u2019leri verecekler. Ba\u015fka yolu yok. \u00c7\u00fcnk\u00fc biz zaten u\u00e7a\u011f\u0131n tedarik\u00e7ileri aras\u0131nday\u0131z ve 900 milyon dolar avans \u00f6demi\u015fiz., T\u00fcrkiye\u2019yle pazarl\u0131k yap\u0131yorlar. F35\u2019ler T\u00fcrkiye\u2019ye gelecek ama bizim can\u0131m\u0131z\u0131n s\u0131k\u0131ld\u0131\u011f\u0131 onlar\u0131nda bizi kaybetti\u011fiyle kalacaklar\u201d diye konu\u015ftu. Ger\u00e7ekten bir ambargo olsayd\u0131 bile T\u00fcrkiye\u2019nin F35\u2019lere alternatif 5\u2019inci nesil u\u00e7aklar\u0131n\u0131 temin edebilece\u011fine dikkat \u00e7eken \u00d6zg\u00fcrel, \u201cE\u011fer siyasi ve askeri m\u00fcttefiklikten s\u00f6z ediyorsak, Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n da kastetti\u011fi budur, T\u00fcrkiye\u2019nin \u00f6n\u00fcnde ba\u015fka se\u00e7enekler olu\u015fuyor. Buna sadece Rusya, \u00c7in, \u0130ran olarak bakmay\u0131n. ,Avrupa ordusu kurulmak isteniyor T\u00fcrkiye, Rusya, Fransa ve Almanya ile yap\u0131lacak d\u00f6rtl\u00fc zirvenin liderler aras\u0131ndaki b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde bu konularda g\u00fcndeme gelecektir. Ankara bir taraftan d\u0131\u015f ili\u015fkiler halkas\u0131n\u0131 geni\u015fletiyor\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,ABD\u2019nin F35 karar\u0131na kar\u015f\u0131 \u0130ncirlik \u00dcss\u00fc\u2019n\u00fcn kapat\u0131lmas\u0131 veya NATO d\u0131\u015f\u0131nda farkl\u0131 askeri birlik aray\u0131\u015f\u0131na girmeyi gerektiren bir durumun hen\u00fcz olu\u015fmad\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7eken ASSAM Adaleti Savunanlar Stratejik Ara\u015ft\u0131rmalar Merkezi Derne\u011finde Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ersan Erg\u00fcr, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201cGeli\u015fmelere g\u00f6re T\u00fcrkiye, NATO\u2019dan \u00e7\u0131kmadan T\u00fcrk ABD askeri \u00fcss\u00fc olan \u0130ncirlik\u2019i kapatabilir.,BD el\u00e7ili\u011fini kapatmaya kadar bile gidebilir ama bu T\u00fcrkiye\u2019nin \u00e7\u0131kar\u0131na de\u011fil. Siyaset de\u011fi\u015fkenlik g\u00f6sterebilir. \u0130ncirlik \u00fcss\u00fcn\u00fc kapatmak i\u00e7in hen\u00fcz erken. T\u00fcrkiye ile pazarl\u0131k yap\u0131l\u0131yor ve T\u00fcrkiye\u2019de pazarl\u0131k yaparak teknolojik ve siyasi kazan\u0131mlar elde edebilir. T\u00fcrkiye orta-y\u00fcksek irtifa hava savunma sistemine ve sava\u015f gemilerine kar\u015f\u0131 operasyon yapacak kabiliyete ula\u015ft\u0131\u011f\u0131nda, \u0130ncirlik\u2019i kapatmadan da ABD\u2019den istedi\u011fini alabilecek\u201d\r\n\r\n(Star)