ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı

Olay, saat 05.00 s\u0131ralar\u0131nda meydana geldi. ,Edinilen bilgilere g\u00f6re, Atat\u00fcrk Bulvar\u0131 \u00fczerinde seyir halinde olan hen\u00fcz plakas\u0131 belirlenemeyen beyaz bir otomobilden ABD B\u00fcy\u00fckel\u00e7ilik binas\u0131na do\u011fru ate\u015f a\u00e7\u0131ld\u0131. ,6 numaral\u0131 kap\u0131 \u00f6n\u00fcnde ger\u00e7ekle\u015fen sald\u0131r\u0131da, 4-5 el silah sesi duyuldu. G\u00fcvenlik g\u00f6revlilerinin bulundu\u011fu kul\u00fcbeye ger\u00e7ekle\u015ftirilen sald\u0131r\u0131da, kur\u015funlardan biri cama isabet etti. Olayda \u015fans eseri can kayb\u0131 veya yaralanma olmad\u0131.,Arac\u0131n, Bulvar \u00fczerinden Cinnah Caddesi istikametinde ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131 tespit edildi. ,K\u0131sa s\u00fcre i\u00e7inde olay yerine \u00e7ok say\u0131da polis ekibi sevk edildi. Civarda arama ba\u015flatan ekipler, bo\u015f kovanlar\u0131 muhafaza alt\u0131na ald\u0131. Ka\u00e7an arac\u0131n yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u015fehrin d\u00f6rt bir yan\u0131ndaki ekipler alarm durumuna ge\u00e7ti.