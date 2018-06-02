ABD'nin askeri birliği Sincar'da konuşlandı

Irak'\u0131n kuzeyindeki Sincar'da konu\u015flanan ABD'nin askeri birli\u011finin uzun s\u00fcre burada kalaca\u011f\u0131 ifade edildi. \u200bABD\u2019li birli\u011finin Sincar'da uzun s\u00fcre kalaca\u011f\u0131 belirtilirken, PKK'l\u0131lar\u0131n da s\u00f6z konusu b\u00f6lgelere d\u00f6nmesi bekleniyor.\r\n,Sincar Kaymakam\u0131 Mehma Xelil, ABD\u2019li bir askeri birli\u011fin Sincar\u2019da konu\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Xelil \u201cD\u00fcn ABD ordusuna ba\u011fl\u0131 bir birlik Sincar Da\u011f\u0131 s\u0131n\u0131r\u0131na gitti. Bu g\u00fc\u00e7 \u00c7il Mera ve Sincar Da\u011f\u0131\u2019na konu\u015fland\u0131. S\u00f6z konusu g\u00fc\u00e7 b\u00f6lgedeki siyasi istikrar\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in konu\u015flanm\u0131\u015ft\u0131r.\u201d dedi.\r\n,ABD\u2019li birli\u011finin Sincar'da uzun s\u00fcre kalaca\u011f\u0131 belirtilirken, b\u00f6lgede tamamiyle huzurun sa\u011flanmas\u0131 i\u00e7in ABD\u2019li askerlerin yan\u0131 s\u0131ra PKK'l\u0131lar\u0131n da s\u00f6z konusu b\u00f6lgelere d\u00f6nmesi bekleniyor.\r\n