ABD'nin çekildiği İran anlaşmasıyla ilgili Çin ve Rusya devrede

AB, \u00c7in ve Rusya temsilcilerinin ABD'nin \u00e7ekildi\u011fi \u0130ran n\u00fckleer anla\u015fmas\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmek \u00fczere Avusturya'da toplanaca\u011f\u0131 bildirildi.\r\n,Avusturya\u2019n\u0131n ba\u015fkenti Viyana\u2019daki g\u00f6r\u00fc\u015fmeye Almanya, Fransa, \u0130ngiltere, Rusya ve \u00c7in\u2019in kat\u0131lmas\u0131 bekleniyor fakat ABD bu g\u00f6r\u00fc\u015fmenin kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131ndan biri olmayacak.\r\n,Alman bas\u0131n\u0131, Avrupa Birli\u011fi, \u00c7in ve Rusya\u2019dan diplomatlar\u0131n, ABD\u2019nin \u00e7ekildi\u011fi \u0130ran n\u00fckleer anla\u015fmas\u0131ndan 'geriye kalanlar\u0131 kurtarmak i\u00e7in' n\u00fckleer program\u0131n\u0131 s\u0131n\u0131rland\u0131rmas\u0131 kar\u015f\u0131l\u0131nda Tahran\u2019a finansal yard\u0131m yap\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6recek yeni bir anla\u015fmay\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmekte olduklar\u0131n\u0131 yazd\u0131.\r\n,Alman Welt am Sonntag gazetesinin \u00fcst d\u00fczey AB kaynaklar\u0131na dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 haberine g\u00f6re, Avrupal\u0131 diplomat Helga Schmid\u2019in liderli\u011findeki Avrupal\u0131, \u00c7inli ve Rus yetkililer, gelecek hafta Viyana\u2019da bulu\u015fup ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump\u2019in 2015\u2019te imzalanan \u0130ran n\u00fckleer anla\u015fmas\u0131ndan \u00e7ekilme karar\u0131 almas\u0131 sonras\u0131 at\u0131labilecek ad\u0131mlar\u0131 tart\u0131\u015facak.\r\n,G\u00f6r\u00fc\u015fmeye \u0130ran\u2019\u0131n kat\u0131l\u0131p kat\u0131lmayaca\u011f\u0131n\u0131n ise \u015fu an i\u00e7in bilinmedi\u011fi belirtildi.\r\n