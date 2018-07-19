ABD'nin işgal etmek istediği ülke, altınlarını Türkiye'ye yolluyor

Venezuela Madencilik Bakan\u0131 Victor Cano, Venezuela alt\u0131nlar\u0131n\u0131n T\u00fcrkiye'de rafine edildi\u011fini s\u00f6yledi.\r\nVenezuela Madencilik Bakan\u0131 Victor Cano, kamu maden \u015firketleriyle k\u00fc\u00e7\u00fck maden i\u015fletmelerinin Venezuela\u2019da \u00e7\u0131kard\u0131klar\u0131 alt\u0131n\u0131 i\u015flenmesi ve alt\u0131n paraya \u00e7evrilmesi i\u00e7in T\u00fcrkiye\u2019ye yollad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,ABD'nin i\u015fgal etmek istedi\u011fi \u00fclke, alt\u0131nlar\u0131n\u0131 T\u00fcrkiye'ye yollayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n,Cano, "Eskiden sertifikaland\u0131rma s\u00fcreci \u0130svi\u00e7re\u2019de yap\u0131l\u0131rd\u0131, art\u0131k yapm\u0131yoruz. Bu s\u00fcre\u00e7 art\u0131k m\u00fcttefik \u00fclkelerde yap\u0131l\u0131yor. \u0130svi\u00e7re\u2019ye alt\u0131n\u0131 yollad\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131, onlar\u0131n da yapt\u0131r\u0131mlar y\u00fcz\u00fcnden alt\u0131n\u0131n\u0131z\u0131 tuttu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn" dedi.\r\n\r\n,Cano, T\u00fcrkiye ile Venezuela\u2019n\u0131n bu y\u0131l alt\u0131n i\u015flemek \u00fczere anla\u015fma imzalad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirirken anla\u015fman\u0131n detaylar\u0131na ili\u015fkin bilgi vermedi. \r\n\r\n,Anla\u015fman\u0131n Venezuela Merkez Bankas\u0131 ile T\u00fcrkiye aras\u0131nda imzaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Cano, yasad\u0131\u015f\u0131 bir durum olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Alt\u0131n\u0131n Venezuela\u2019da \u00e7\u0131kar\u0131larak sertifikaland\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Cano alt\u0131n\u0131n hem ithalat\u0131nda hem de ihracat\u0131nda uluslararas\u0131 y\u00f6netmeliklere ve ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k kurallar\u0131na uyuldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Bakan T\u00fcrk \u015firket delegasyonunun alt\u0131n i\u015fleme anla\u015fmas\u0131n\u0131n detaylar\u0131na g\u00f6r\u00fc\u015fmek \u00fczere Caracas\u2019\u0131 ziyaret etti\u011fini bildirdi.\r\n\r\n,Venezuela\u2019n\u0131n alt\u0131n i\u015fleme kapasitesinin olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatan Cano, \u00c7in ve Rusya\u2019n\u0131n da Venezuela alt\u0131n\u0131n i\u015flenmesiyle ilgilendi\u011fini s\u00f6yledi. \r\n\r\n