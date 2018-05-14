ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği resmen açıldı

ABD'nin Kud\u00fcs B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi resmen a\u00e7\u0131ld\u0131. \u0130srailliler kutlama yaparken, Filistinliler protestolarda bulunuyor.. Arap Birli\u011fi, el\u00e7ili\u011fin Kud\u00fcs'e ta\u015f\u0131nmas\u0131yla ilgili \u00e7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc ola\u011fan\u00fcst\u00fc toplanacak.,Amerika Birle\u015fik Devletleri'nin Kud\u00fcs B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi i\u00e7in bug\u00fcn a\u00e7\u0131l\u0131\u015f t\u00f6reni d\u00fczenlendi.\r\n\r\n,T\u00f6renin T\u00fcrkiye saatiyle 16.00'da yap\u0131ld\u0131. A\u00e7\u0131l\u0131\u015fa Ba\u015fkan Donald Trump kat\u0131lmad\u0131 ancak davetlilere telekonferansla hitap etti\r\n\r\n,Trump'\u0131n k\u0131z\u0131 \u0130vanka, damad\u0131 ve dan\u0131\u015fman\u0131 Jared Kushner ve Hazine Bakan\u0131 Steven Mnuchin ise t\u00f6rende haz\u0131r bulundu.\r\n\r\n,Heyet, \u00f6ncesinde ise d\u0131\u015fi\u015fleri bakanl\u0131\u011f\u0131ndaki etkinli\u011fe kat\u0131ld\u0131. \u0130srail Ba\u015fbakan\u0131 Binyamin Netanyahu burada yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, Trump'\u0131n el\u00e7ili\u011fi Kud\u00fcs'e ta\u015f\u0131ma karar\u0131n\u0131 \u00f6vd\u00fc. Netanyahu, karar\u0131 "cesur" olarak niteledi.\r\n\r\n,Arap Birli\u011fi, ABD'nin el\u00e7ili\u011fini Kud\u00fcs'e ta\u015f\u0131mas\u0131yla ilgili \u00e7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc ola\u011fan\u00fcst\u00fc toplanacak.\r\n\r\n,Donald Trump, Kud\u00fcs'\u00fc \u0130srail'in ba\u015fkenti olarak tan\u0131m\u0131\u015f ve b\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fin de Tel Aviv'den ta\u015f\u0131nmas\u0131n\u0131 kararla\u015ft\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. Karar d\u00fcnya genelinde tepki \u00e7ekmi\u015fti.\r\n\r\n,Bug\u00fcn de a\u00e7\u0131l\u0131\u015fa tepki olarak b\u00fcy\u00fck protesto g\u00f6sterileri d\u00fczenlenmesi bekleniyor. ,Filistinliler, Do\u011fu Kud\u00fcs'\u00fc ba\u011f\u0131ms\u0131z bir Filistin devletinin ba\u015fkenti olarak kabul ediyor. ,.