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ABD'nin operasyonunun ardından Şam'da halk sokaklarda!
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ABD, Suriye'de kimyasal silahların kullanıldığının kanıtlandını belirtip Suriye'yi havadan vurdu.
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