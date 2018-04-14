ABD'nin Suriye'ye operasyonuna Türkiye'den ilk tepki

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, ABD'nin Suriye'yi vurmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan a\u00e7\u0131klamada bulundu.,D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, Rejim taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirildi\u011fi y\u00f6n\u00fcnde g\u00fc\u00e7l\u00fc \u015f\u00fcphe bulunan Duma sald\u0131r\u0131s\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda t\u00fcm insanl\u0131\u011f\u0131n vicdan\u0131na terc\u00fcman olan bu operasyonu memnuniyetle kar\u015f\u0131land\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Bakanl\u0131ktan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u015f\u00f6yle denildi:\r\n"T\u00fcrkiye, 7 Nisan g\u00fcn\u00fc Duma\u2019da \u00e7ok say\u0131da sivilin \u00f6lmesine yol a\u00e7an kimyasal silah sald\u0131r\u0131s\u0131na mukabil ABD, \u0130ngiltere ve Fransa'n\u0131n bu sabaha kar\u015f\u0131 Suriye rejimine kar\u015f\u0131 d\u00fczenledi\u011fi operasyonu yerinde bir tepki olarak g\u00f6rmektedir. Rejim taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirildi\u011fi y\u00f6n\u00fcnde g\u00fc\u00e7l\u00fc \u015f\u00fcphe bulunan Duma sald\u0131r\u0131s\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda t\u00fcm insanl\u0131\u011f\u0131n vicdan\u0131na terc\u00fcman olan bu operasyonu memnuniyetle kar\u015f\u0131l\u0131yoruz.,Kimyasal silahlar dahil kitle imha silahlar\u0131yla ayr\u0131m g\u00f6zetmeksizin sivilleri hedef alan sald\u0131r\u0131lar insanl\u0131\u011fa kar\u015f\u0131 su\u00e7 te\u015fkil etmektedir. Yedi y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n s\u00fcredir gerek konvansiyonel, gerek kimyasal silahlarla kendi halk\u0131na zulmeden Suriye rejiminin insanl\u0131\u011fa kar\u015f\u0131 su\u00e7lar ve sava\u015f su\u00e7lar\u0131 alan\u0131ndaki sicili sabittir. Uluslararas\u0131 toplumun vicdan\u0131nda bu konuda \u015f\u00fcphe yoktur.\r\nT\u00fcrkiye, bu t\u00fcr su\u00e7lar\u0131n cezas\u0131z kalmamas\u0131n\u0131n ve hesap verilebilirli\u011fin tesis edilmesinin benzer hadiselerin tekrar\u0131n\u0131n \u00f6nlenmesi a\u00e7\u0131s\u0131ndan kritik \u00f6nemi haiz oldu\u011funa inanmaktad\u0131r.\r\nBu tecr\u00fcbe \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda, ba\u015fta BM G\u00fcvenlik Konseyi \u00fcyeleri olmak \u00fczere t\u00fcm uluslararas\u0131 toplumun kimyasal silah kullan\u0131m\u0131n\u0131n cezas\u0131z b\u0131rak\u0131lmamas\u0131n\u0131 sa\u011flayacak ortak ad\u0131mlar \u00fczerinde uzla\u015fmaya varmas\u0131 elzemdir."