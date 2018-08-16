ABD’nin tahtını sarsacak darbe!

M\u00fcthi\u015f geli\u015fme az \u00f6nce duyuruldu.\r\n,Ba\u015fard\u0131k\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde \u00fcretimi bitirilen Milli Enerji Silah\u0131 Wattozz\u2019un foto\u011fraflar\u0131n\u0131 kamuoyu ile payla\u015fan Albayraklar Savunma A.\u015e. \u015fimdi de ABD yap\u0131m\u0131 SRM t\u00fcfe\u011fine rakip olacak, \u2018WattozzShotgun\u2019 isimli yerli taktikal t\u00fcfe\u011fin \u00fcretimini bitirdi.\r\n,Albayraklar \u015eirketler Grubu Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Adnan Albayrak, d\u00fcnyaya \u2018WattozzShotgun\u2019 ad\u0131 alt\u0131nda pazarlayacaklar\u0131 t\u00fcfe\u011fin Amerikal\u0131 rakibine k\u0131yasla \u00e7ok daha d\u00fc\u015f\u00fck fiyata sat\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 ve sat\u0131\u015flardan elde edilecek gelirin yine milli savunma projelerinde kullan\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Milli t\u00fcfek d\u00f6ner \u015farj\u00f6rl\u00fc ve 16+1 fi\u015fek kapasitesine sahip\r\n,ABD yap\u0131m\u0131 SRM\u2019ye k\u0131yasla \u00fcst\u00fcn \u00f6zellikler ta\u015f\u0131yan milli t\u00fcfek, 16+1 fi\u015fek kapasitesine sahip olup d\u00f6ner \u015farj\u00f6r\u00fc dahil toplam \u00fc\u00e7 par\u00e7adan olu\u015fuyor.\r\n,Barut gaz\u0131 destekli, patentli kinetik kilit sistemli silah at\u0131\u015f esnas\u0131nda \u015farj\u00f6r ve fi\u015fek tercihi yapabilme \u00f6zelli\u011finin yan\u0131 s\u0131ra sertle\u015ftirilmi\u015f al\u00fcminyum g\u00f6vdesi ve yine patentli kompakt dizayn\u0131 ile \u00f6n plana \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n,5 kavrama a\u011f\u0131zl\u0131 d\u00f6ner mekanizmas\u0131 ve 8.5 mm kilit kavrama mesafesi ile bilyeli kilitleme yapan rakibini geride b\u0131rak\u0131yor.\r\n,B\u00fct\u00fcn ba\u011flant\u0131lar\u0131 kaynak kullan\u0131lmadan vidal\u0131 ve ge\u00e7meli olarak yap\u0131lm\u0131\u015f olan silah m\u00fchimmat se\u00e7miyor.\r\n,Wattozz Enerji Silah\u0131 foto\u011fraflar\u0131n\u0131n kamuoyuna yans\u0131mas\u0131ndan sonra d\u00fcnya genelinden tebrikler ald\u0131klar\u0131n\u0131 ancak bir k\u0131s\u0131m kendini bilmez insanlardan gelen yorumlar\u0131n kendisini \u00e7ok \u00fczd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten Albayraklar \u015eirketler Grubu Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Adnan Albayrak, \u201cBa\u015far\u0131l\u0131 olmam\u0131z\u0131 hazmedemiyorlar. D\u00fcnyan\u0131n en iyi non-lethal silah\u0131n\u0131 \u00fcrettik yine de yaranamad\u0131k.\r\n,2017 y\u0131l\u0131nda 344 milyon dolar olmak \u00fczere y\u0131lda ortalama 200 milyon dolar gelir elde eden ABD firmas\u0131 Axon Taser\u2019in20 y\u0131ll\u0131k tekelini k\u0131rd\u0131k. Daha silah\u0131m\u0131z\u0131n tan\u0131t\u0131m\u0131n\u0131 bile yapmadan Taser firmas\u0131n\u0131n farkl\u0131 \u00fclkelerdeki 30\u2019dan fazla distrib\u00fct\u00f6r\u00fc mevcut s\u00f6zle\u015fmelerini fesih edebileceklerini s\u00f6yleyerek bize Wattozz distrib\u00fct\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in ba\u015fvuruda bulundu\u201d diye konu\u015ftu\r\n,Kurdaki art\u0131\u015f\u0131n as\u0131l sebebinin ABD\u2019nin art\u0131k T\u00fcrkiye\u2019yi y\u00f6netememesi oldu\u011funu s\u00f6yleyen Ba\u015fkan Albayrak, \u201cT\u00fcrk olduklar\u0131ndan \u015f\u00fcphe duydu\u011fum baz\u0131 Amerikan \u00f6zentisi insanlar\u0131n g\u00f6z\u00fcnde biz Amerika kadar iyisini \u00fcretemezmi\u015fiz.\r\n,Benim g\u00f6z\u00fcmde bu i\u00e7imizdeki hainler FET\u00d6 kadar tehlikelidirler. Gece yar\u0131s\u0131 piyasalar kapal\u0131yken dolar y\u00fckseliyor sen bunu gayet normal kar\u015f\u0131lay\u0131p h\u00fck\u00fcmetimize mal edebiliyorsun. Dolardaki art\u0131\u015f\u0131n sebebi h\u00fck\u00fcmet de\u011fildir; as\u0131l sebep Amerika\u2019n\u0131n art\u0131k \u00fclkemizi y\u00f6netememesidir\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Yan\u0131l\u0131yorsun arkada\u015f\u0131m; biz daha iyisini \u00fcretiriz, \u00fcrettik. Baz\u0131lar\u0131n\u0131n Amerika korkusu i\u00e7lerine kadar sinmi\u015f.\u2018Papaz\u0131 verin de kurtulal\u0131m\u2019 diyebilecek kadar al\u00e7alabiliyorlar ne yaz\u0131k ki. Bunlara hain denmez de ne denir.\r\n\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n, \u201cD\u00fcnyaya y\u00fcksek teknolojiyle, markaya, tasar\u0131ma dayal\u0131 \u00fcr\u00fcnler sat\u0131yor olaca\u011f\u0131z\u201d s\u00f6zlerini hat\u0131rlatan Albayrak, her zaman her t\u00fcrl\u00fc mant\u0131kl\u0131 ele\u015ftiriye a\u00e7\u0131k olduklar\u0131n\u0131 fakat hayat\u0131nda bir \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 bile \u00fcretememi\u015f insanlar\u0131n k\u00f6t\u00fc maksatl\u0131 ele\u015ftirilerine kapal\u0131 olduklar\u0131n\u0131 da s\u00f6zlerine ekledi.Albayraklar \u015eirketler Grubu CEO\u2019su Sertan Ay\u00e7i\u00e7ek ise Amerikan silahlar\u0131n\u0131n daha \u00fcst\u00fcnlerini yapmaya devam edeceklerini belirterek, \u201cBize sizi \u00f6ld\u00fcr\u00fcrler, ya\u015fatmazlar diyorlar. Biz bunlara sadece g\u00fcl\u00fcyoruz. Allah\u2019\u0131n dedi\u011fi olur; buyursunlar bekliyoruz. \u00d6leceksek de vatan i\u00e7in \u00f6lelim\u201d dedi.\r\n\r\n