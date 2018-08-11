ABD PKK'yı yeni silahlarla eğitiyor

Orta Do\u011fu'daki koalisyon g\u00fc\u00e7lerinin e\u011fitim verdi\u011fi kamptan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler servis edildi., ABD \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcndeki koalisyonun, PKK unsurlar\u0131na yeni silahlarla e\u011fitim verdi\u011fi g\u00f6zlendi., Servis edilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde 12.7mm'lik Barrett M107A1 t\u00fcfek 50 cal, 2000 metre menzile sahip keskin ni\u015fanc\u0131 t\u00fcfekleri g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,.,Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK militanlar\u0131na verilen askeri e\u011fitimleri s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc.,ABD, besledi\u011fi \u00f6rg\u00fctlerin g\u00fc\u00e7lenmesi i\u00e7in ellerinden geleni ard\u0131na koymuyor.\r\n\r\n,Al\u0131nan bu yapt\u0131r\u0131m karar\u0131 iki \u00fclke aras\u0131ndaki gerilimi t\u0131rmand\u0131rm\u0131\u015ft\u0131.,ABD, Past\u00f6r Andrew Brunson davas\u0131 nedeniyle \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu ve Adalet Bakan\u0131 Abd\u00fclhamit G\u00fcl'e yapt\u0131r\u0131m uygulama karar\u0131 alm\u0131\u015ft\u0131.,ABD ile T\u00fcrkiye aras\u0131ndaki gerilim s\u00fcrerken ABD bir skandala daha imza att\u0131.,ABD taraf\u0131ndan servis edilen foto\u011fraflar bir skandal\u0131 daha ortaya koydu.