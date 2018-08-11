ABD şokta: Çaldığı uçağı düşürdü!

Amerika, havaliman\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan tamircinin u\u00e7a\u011f\u0131 \u00e7ald\u0131ktan sonra d\u00fc\u015fmesini konu\u015fuyor.,ABD\u2019nin Washington eyaletinde Seattle-Tacoma Havaliman\u0131\u2019da \u00e7al\u0131\u015fan 29 ya\u015f\u0131ndaki bir tamircinin \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 bo\u015f u\u00e7ak, havaland\u0131ktan sonra birka\u00e7 takla at\u0131p Seattle\u2019nin d\u0131\u015f\u0131nda g\u00fcney Puget\u2019deki Ketorn adas\u0131nda d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Pierce County \u015eerifi, ilk belirlemelere g\u00f6re olay\u0131n ter\u00f6rle ilgili olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. U\u00e7a\u011f\u0131 ka\u00e7\u0131ran ki\u015finin resmi u\u00e7u\u015f e\u011fitim almad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve yolcular\u0131n\u0131 indiren u\u00e7akla ilgilenen bir g\u00f6revli oldu\u011funu s\u00f6yledi. \u0130ntihara meyilli oldu\u011fu belirlenen tamircinin b\u00fcy\u00fck ihtimalle \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc de ifade etti.\r\n\r\n\r\n,A\u00e7\u0131klamada, ka\u00e7\u0131r\u0131lan u\u00e7a\u011f\u0131 iki F-15 sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n takip etti\u011fi ancak bunlar\u0131n u\u00e7a\u011f\u0131n d\u00fc\u015fmesiyle al\u00e2kalar\u0131n\u0131n bulunmad\u0131\u011f\u0131 kaydedildi. Havaliman\u0131n normal hizmet vermeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 da ifade edildi.\r\n\r\n,U\u00e7a\u011f\u0131n sahibi olan Alaska Airlines yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, 76 yolcu kapasiteli Horizon Air Q400 u\u00e7a\u011f\u0131n izinsiz olarak kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131ndan haberdar oldu\u011funu belirtti.