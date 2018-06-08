ABD Suriye kararını açıkladı: Çekilmiyoruz

Rus haber ajans\u0131 Sputnik'in aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re, NATO toplant\u0131s\u0131nda konu\u015fan bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda '''\u0130yi, madem gittiler, o zaman hadi biz de \u00e7ekilelim' diye d\u00fc\u015f\u00fcnecek de\u011filiz'' diye konu\u015fan Pentagon \u015fefi, \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, nisanda Suriye'den h\u0131zla \u00e7ekilece\u011fini s\u00f6yledi\u011finden beri kendi icraatlar\u0131n\u0131n da etkili oldu\u011fu geli\u015fmeler sonucunda k\u0131sa vadede \u00e7ekilmeme noktas\u0131na geldi. \r\n,'Yapman\u0131z gereken yerel y\u00f6netim meclislerini desteklemek, yerel g\u00fcvenli\u011fi destekleyeceksiniz ki siz \u00e7ekildi\u011finizde onlar (DEA\u015e) hemen geri d\u00f6nmesin.''\r\n,Br\u00fcksel'deki NATO toplant\u0131s\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenleyen ABD Savunma Bakan\u0131 Jim Mattis, 'Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc DEA\u015e yenildi diye ABD g\u00fc\u00e7leri derhal Suriye'den \u00e7ekilmeyecek' dedi.\r\n,Trump, son a\u00e7\u0131klamalar\u0131nda, 'g\u00fc\u00e7l\u00fc ve kal\u0131c\u0131 iz b\u0131rakana dek ABD g\u00fc\u00e7lerinin Suriye'de kalaca\u011f\u0131ndan' s\u00f6z etti.