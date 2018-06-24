ABD, Suriye'nin güneyindeki muhaliflere sırtını dönüyor

ABD'nin t\u00fcm uyar\u0131lar\u0131na ra\u011fmen, rejim ve destek\u00e7isi \u0130ran, \u00fclkenin orta kesimindeki kazan\u0131mlar\u0131ndan sonra, g\u00fcneyi de ele ge\u00e7irmek i\u00e7in Dera'ya \u00e7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc operasyon ba\u015flatm\u0131\u015ft\u0131. \u015eiddetli sald\u0131r\u0131lar ve b\u00f6lgenin rejim ve destek\u00e7ilerinin kontrol\u00fcne ge\u00e7ece\u011fi endi\u015fesiyle yakla\u015f\u0131k 750 bin sivilin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 Dera'dan g\u00f6\u00e7 dalgas\u0131 ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. G\u00f6\u00e7 yolundaki sivillerin yiyecek ve bar\u0131nma imkanlar\u0131ndan yoksun olmas\u0131 nedeniyle on binlerce ki\u015fi insani kriz ya\u015fan\u0131yor.,Dera'daki AA muhabirlerinin asker\u00ee kaynaklardan edindi\u011fi bilgiye g\u00f6re, ABD yetkilileri, Esad rejimi ve destek\u00e7ilerinin sald\u0131r\u0131lar\u0131n\u0131n hedefindeki Dera ilindeki asker\u00ee muhaliflere Arap\u00e7a bir mesaj g\u00f6nderdi.\r\n,ABD, Suriye'nin g\u00fcneyindeki Dera ilinde Be\u015f\u015far Esad rejimi ve destek\u00e7isi \u0130ran g\u00fc\u00e7lerine kar\u015f\u0131 m\u00fccadelede veren asker\u00ee muhalif gruplara ba\u015flar\u0131n\u0131n \u00e7aresine bakmalar\u0131 y\u00f6n\u00fcnde mesaj iletti.\r\n,AA'n\u0131n elde etti\u011fi metinde, "ABD h\u00fck\u00fbmeti olarak ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131z durumun fark\u0131nday\u0131z. Ruslara ve Suriye rejimine \u00fclkenin g\u00fcneybat\u0131s\u0131ndaki gerginli\u011fi azaltma b\u00f6lgesinde herhangi bir asker\u00ee operasyona kalk\u0131\u015fmamalar\u0131 konusunda s\u00fcrekli olarak nasihatlerde bulunuyoruz. Bizden herhangi bir asker\u00ee m\u00fcdahale beklemeden ailenizin, asker\u00ee grubunuzun ve kendi \u00e7\u0131karlar\u0131n\u0131z\u0131n do\u011frultusunda karar verin." ifadelerine yer verildi.\r\n,ABD, \u0130ngiltere ve \u00dcrd\u00fcn devleti Suriye'nin g\u00fcneyindeki muhaliflere 2015 y\u0131l\u0131ndan bu yana destek veriyordu. Dera, Astana s\u00fcreci garant\u00f6rleri T\u00fcrkiye, \u0130ran ve Rusya'n\u0131n May\u0131s 2017'de olu\u015fturdu\u011fu 4 gerginli\u011fi azaltma b\u00f6lgesinden biriydi. Rusya ve ABD, 2 ay sonra Dera'y\u0131 bu kapsamdan \u00e7\u0131kararak ayr\u0131 bir g\u00fcvenli b\u00f6lge ilan etmi\u015f, ABD de b\u00f6lgede destekledi\u011fi muhaliflere yard\u0131mlar\u0131n\u0131 kesmi\u015fti.\r\n