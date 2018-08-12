ABD- Türkiye krizi devam ederken Rusya'da sürpriz hamle

ABD-T\u00fcrkiye krizi devam ederken...,Rusya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, "Moskova, T\u00fcrk vatanda\u015flar\u0131na y\u00f6nelik baz\u0131 kategorilerde vizelerin kald\u0131r\u0131lmas\u0131na haz\u0131r oldu\u011funu teyit etmektedir." dedi.\r\n,Rusya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Rusya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Sergey Lavrov\u2019un 10. B\u00fcy\u00fckel\u00e7iler Konferans\u0131 kapsam\u0131nda 13-14 A\u011fustos'ta T\u00fcrkiye\u2019ye ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fi ziyarete ili\u015fkin de\u011ferlendirmelere yer verildi.\r\n\r\n,T\u00fcrk ve Rus liderler ba\u015fta olmak \u00fczere, iki \u00fclke aras\u0131nda t\u00fcm seviyelerde d\u00fczenli ve kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 g\u00fcven i\u00e7erisinde bir ili\u015fki y\u00fcr\u00fct\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcne i\u015faret edilen a\u00e7\u0131klamada, \u201c\u0130ki \u00fclke istihbarat\u0131n\u0131n ve savunma bakanl\u0131kl\u0131lar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Lavrov ile T\u00fcrkiye D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu aras\u0131ndaki temaslar, Suriye\u2019de ate\u015fkesin korunmas\u0131 ve \u00fclkedeki krizin \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcne y\u00f6nelik s\u00fcre\u00e7te \u00f6nemli bir rol oynamaktad\u0131r.\u201d de\u011ferlendirmesi yer ald\u0131.\r\n\r\n,\u00c7avu\u015fo\u011flu ile Lavrov aras\u0131nda T\u00fcrkiye\u2019de yap\u0131lacak g\u00f6r\u00fc\u015fmede, Suriye krizinin \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcne ili\u015fkin konular\u0131n ana g\u00fcndem maddelerinden biri olaca\u011f\u0131n\u0131n vurguland\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cG\u00f6r\u00fc\u015fmede, Ortado\u011fu, Kuzey Afrika, G\u00fcney Kafkasya, Ukrayna ve Karadeniz b\u00f6lgesi ba\u015fta olmak \u00fczere b\u00f6lgesel konular da geni\u015f bir \u015fekilde isti\u015fare edilecek.\u201d ifadesi yer ald\u0131.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye ve Rusya aras\u0131ndaki ekonomik ili\u015fkilerin de Lavrov\u2019un ziyaretinde ele al\u0131naca\u011f\u0131n\u0131n belirtildi\u011fi a\u00e7\u0131klamada, \u015fu ifadelere yer verildi:\r\n\r\n,\u201c\u00dclkelerimiz aras\u0131ndaki ticaret hacminde ya\u015fanan y\u00fckseli\u015fi b\u00fcy\u00fck bir memnuniyetle kar\u015f\u0131l\u0131yoruz. , Ziyarette, iki \u00fclke vatanda\u015flar\u0131n\u0131n seyahatlerinin kolayla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 da isti\u015fare edilecek konular aras\u0131nda olacak. Moskova, T\u00fcrk vatanda\u015flar\u0131na y\u00f6nelik baz\u0131 kategorilerde vizelerin kald\u0131r\u0131lmas\u0131na haz\u0131r oldu\u011funu teyit etmektedir.\u201d\r\n\r\n,G\u00f6r\u00fc\u015fmede Akkuyu N\u00fckleer Santrali ve T\u00fcrkAk\u0131m gibi stratejik \u00f6neme sahip projeler de de\u011ferlendirilecek.,Rusya'dan T\u00fcrkiye'ye s\u00fcrpriz destek geldi.