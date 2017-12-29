BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

ABD, Türkiye sınırına 100 bin kişilik terör ordusu kurma talimatı verdi!

ABD, Türkiye sınırına 100 bin kişilik terör ordusu kurma talimatı verdi!
1 / 3

ABD destekli terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Siyabend Velad, "Ele geçirdiğimiz topraklardan bizi hiçbir güç çıkaramaz" diyerek, Pentagon'dan kendilerine "Türkiye sınır boyunda 100 bin kişilik ordu kurun, tüm gücümüzle yanınızdayız." talimatı geldiğini söyledi. PKK’nın sözde üst düzey askeri komutanlarından Siyabend Velad, ABD’den aldıkları son talimatları açıkladı. Terör örgütünün yayın organlarından ANF’ye konuşan Velad, Pentagon’un kendilerine “Türkiye sınır boyunda 100 bin kişilik ordu kurun, tüm gücümüzle yanınızdayız” dediğini söyledi. SDG, YPG, YPJ gibi oluşumların tek çatıda birleşeceğini anlatan elebaşı terörist, “Yeni ordu çalışmaları yakın bir zamanda tamamlanmış olacak” dedi. Velad’ın sözleri, DEAŞ’ın misyonunu tamamlaması sonrası ABD’nin yeni terör projelerini de gözler önüne serdi. Beyaz Saray’ın bölgeye gönderdiği ‘sömürge valisi’ olarak bilinen Brett McGurk ile ‘yeni dönem ve yeni ordu’ projesini uygulamaya koyduklarını kaydeden Velad, Washington’un 2018 yılı için örgüte 400 milyon dolarlık asker yardım sözü verdiğini dile getirdi.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144