ABD, Türkiye sınırına 100 bin kişilik terör ordusu kurma talimatı verdi!
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ABD destekli terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Siyabend Velad, "Ele geçirdiğimiz topraklardan bizi hiçbir güç çıkaramaz" diyerek, Pentagon'dan kendilerine "Türkiye sınır boyunda 100 bin kişilik ordu kurun, tüm gücümüzle yanınızdayız." talimatı geldiğini söyledi.
PKK’nın sözde üst düzey askeri komutanlarından Siyabend Velad, ABD’den aldıkları son talimatları açıkladı. Terör örgütünün yayın organlarından ANF’ye konuşan Velad, Pentagon’un kendilerine “Türkiye sınır boyunda 100 bin kişilik ordu kurun, tüm gücümüzle yanınızdayız” dediğini söyledi. SDG, YPG, YPJ gibi oluşumların tek çatıda birleşeceğini anlatan elebaşı terörist, “Yeni ordu çalışmaları yakın bir zamanda tamamlanmış olacak” dedi. Velad’ın sözleri, DEAŞ’ın misyonunu tamamlaması sonrası ABD’nin yeni terör projelerini de gözler önüne serdi. Beyaz Saray’ın bölgeye gönderdiği ‘sömürge valisi’ olarak bilinen Brett McGurk ile ‘yeni dönem ve yeni ordu’ projesini uygulamaya koyduklarını kaydeden Velad, Washington’un 2018 yılı için örgüte 400 milyon dolarlık asker yardım sözü verdiğini dile getirdi.