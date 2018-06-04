ABD ve Fransız askerlerinin bulunduğu üste şiddetli patlama

Amerika Birle\u015fik Devletleri (ABD) ve Fransa'n\u0131n ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'n\u0131n Suriye kolu PYD\/YPG'ye deste\u011fi s\u00fcr\u00fcyor.\r\n,PYD\/YPG, Suriye'de paravan olarak kurulan Suriye Demokratik G\u00fc\u00e7leri (SDG) ad\u0131 alt\u0131nda faaliyet g\u00f6steriyor.\r\n,S\u0131k s\u0131k farkl\u0131 isimlere de b\u00fcr\u00fcnen PKK'l\u0131 ter\u00f6ristler, ABD ve Fransa i\u00e7in m\u00fcttefik kabul ediliyor.\r\n,Suriye'nin kuzeyinde ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc YPG\/PKK i\u015fgalindeki Ayn \u0130sa beldesinde ABD ve Frans\u0131z askerlerinin bulundu\u011fu \u00fcste \u015fiddetli bir patlama meydana geldi\u011fi bildirildi.\r\n,\u00dcs i\u00e7inde yakla\u015f\u0131k 200 ki\u015filik ABD kuvveti ile 75 kadar Frans\u0131z \u00f6zel kuvveti askerinin konu\u015fland\u0131\u011f\u0131 biliniyor. ,T\u00fcm bunlar ya\u015fan\u0131rken ABD ve Frans\u0131z askerlerinin bulundu\u011fu b\u00f6lgeden \u015fiddetli bir patlama haberi geldi.\r\n,Rakka'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgilere g\u00f6re, d\u00fcn gece Rakka'n\u0131n kuzeyindeki Ayn \u0130sa'da YPG\/PKK'n\u0131n i\u015fgalindeki asker\u00ee \u00fcste patlama oldu.\r\n,B\u00fcy\u00fck kay\u0131p veren YPG\/PKK'ya yak\u0131n sosyal medya hesaplar\u0131 ve yerel kaynaklar, patlaman\u0131n m\u00fchimmat\u0131n infilak etmesinden kaynakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 savundu.\r\n