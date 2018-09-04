ABD vergi koydu, çelik ihracatımız yüzde 63 arttı

B\u00fct\u00fcn d\u00fcnyaya ekonomik sava\u015f a\u00e7an ABD\u2019nin T\u00fcrk \u00e7eli\u011fine ek vergi uygulamas\u0131na ra\u011fmen bu \u00fclkeye ihracat a\u011fustos ay\u0131nda y\u00fczde 63 artt\u0131. ,Ege \u0130hracat\u00e7\u0131 Birlikleri (E\u0130B) yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bayram tatilinin etkisiyle 12 birli\u011fin a\u011fustos ay\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 ihracat, y\u00fczde 4 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 997 milyon dolar olarak ger\u00e7ekle\u015fti. ,Ocak-A\u011fustos d\u00f6neminde y\u00fczde 16\u2019l\u0131k art\u0131\u015fla ihracat\u0131 8 milyar 714 milyon dolara ta\u015f\u0131yan Egeli ihracat\u00e7\u0131, \u00f6zellikle demir \u00e7elik \u00fcr\u00fcnlerindeki performans\u0131yla dikkat \u00e7ekti. \r\n,Ege Demir ve Demird\u0131\u015f\u0131 Metaller \u0130hracat\u00e7\u0131lar\u0131 Birli\u011fi kanal\u0131yla yap\u0131lan ihracat, a\u011fustos ay\u0131nda ge\u00e7en y\u0131la g\u00f6re y\u00fczde 49\u2019luk art\u0131\u015fla 123 milyon 360 bin dolara \u00e7\u0131kt\u0131. E\u0130B Koordinat\u00f6r Ba\u015fkan\u0131 Jak Eksinazi, 13 A\u011fustos\u2019ta Trump\u2019\u0131n ikinci ek vergi karar\u0131na ra\u011fmen bu \u00fclkeye a\u011fustos ay\u0131ndaki ihracat\u0131n y\u00fczde 63 artarak 2,8 milyon dolara \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n \u00f6nemli oldu\u011funu s\u00f6yledi., Eskinazi \u201cA\u011fustosta 22 i\u015f g\u00fcn\u00fcnde 966 milyon dolar ihracata imza att\u0131k. Tatil nedeniyle i\u015f g\u00fcn\u00fc kayb\u0131 olmasayd\u0131 1 milyar 180 milyon dolarl\u0131k ihracat rakam\u0131 ile y\u00fczde 13\u2019l\u00fck ihracat art\u0131\u015f\u0131na ula\u015facakt\u0131k\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n