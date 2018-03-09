BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

ABD'ye savaş ikazı: Kimse kazanamaz

ABD'ye savaş ikazı: Kimse kazanamaz
1 / 2

Merkel, Münih’te Alman ekonomisinin temsilcileriyle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD’nin belirli ürünler için gümrük vergilerini yükseltmesini endişeyle karşıladıklarını belirtti. "Ek vergilerin olması iyi değildir. Bunun sadece bir ülkeye değil, ekonomiye etkisi var. Nihayetinde herkes için zararlı olacağına inanıyoruz." diyen Merkel, kimsenin bundan kazançlı çıkmayacağını ifade etti. Bundan dolayı konuya ilişkin ABD ile görüşmeler yapmak istediklerine dikkati çeken Merkel, "Elbette biz Avrupa tarafı olarak da reaksiyon gösterebiliriz." dedi. Önceliğin ABD ile görüşmeler yapmak olduğu dile getiren Merkel, "ABD ile ticaret savaşı olabileceğinden gerçekten korkuyor musunuz?" sorusunu, "Ben şimdi savaşçı kelimelerini ağzıma almak istemiyorum. Bu şimdi bize yardımcı olmaz." yanıtını verdi.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144