ABD'ye tepkiler peş peşe geldi! ‘Olabilecek en kötü karardır’

Karar\u0131n ard\u0131ndan ABD'ye tepkiler gelmeye ba\u015flad\u0131. \r\n,AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00d6mer \u00c7elik, "ABD'nin BM Yak\u0131n Do\u011fu'daki Filistinli M\u00fclteciler i\u00e7in Yard\u0131m ve Bay\u0131nd\u0131rl\u0131k Ajans\u0131'na (UNRWA) yapt\u0131\u011f\u0131 mali katk\u0131y\u0131 durduraca\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki a\u00e7\u0131klamas\u0131 olabilecek en k\u00f6t\u00fc karard\u0131r" dedi.\r\n,AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00d6mer \u00c7elik, "ABD y\u00f6netiminin Filistin halk\u0131n\u0131n temel ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layan kurulu\u015fa yard\u0131m\u0131 kesme karar\u0131, b\u00f6lgedeki ve d\u00fcnyadaki kaosun artmas\u0131n\u0131 k\u0131\u015fk\u0131rtan bir yakla\u015f\u0131md\u0131r." dedi.\r\n\r\n,ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Heather Nauert'in, ABD'nin Birle\u015fmi\u015f Milletler Filistinli M\u00fcltecilere Yard\u0131m Ajans\u0131na (UNRWA) mali yard\u0131mlar\u0131 tamamen durdurma karar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirmesinin hemen ard\u0131ndan Amanya'dan kar\u015f\u0131 hamle gelmi\u015f, Almanya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Heiko Maas, \u00fclkesinin UNRWA'ya yard\u0131mlar\u0131 art\u0131rmaya karar verdi\u011fini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Birle\u015fmi\u015f Milletler (BM), ABD'nin, Filistinli m\u00fcltecilere temel hizmetleri sa\u011flayan ve b\u00f6lgedeki istikrara katk\u0131 yapan UNRWA'ya mali yard\u0131mlar\u0131 tamamen durdurma karar\u0131n\u0131 esefle kar\u015f\u0131lad\u0131klar\u0131n\u0131 bildirdi.