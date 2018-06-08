ABD'yi ayağa kaldıran garip ses bildirimi

\u00c7in'in g\u00fcneyindeki Guangcou kentinde g\u00f6rev yapan ABD h\u00fck\u00fcmeti personelinin garip ses duydu\u011fu ve kulaklar\u0131nda bas\u0131n\u00e7 hissetti\u011fine ili\u015fkin bildirimlerinin ard\u0131ndan Amerikal\u0131 bir sa\u011fl\u0131k ekibi, kentte \u00e7al\u0131\u015fan daha fazla Amerikal\u0131ya sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fc yapmak \u00fczere g\u00f6revlendirildi.\r\n,ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Guangcou'daki ABD h\u00fck\u00fcmeti \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 ve ailelerinin sa\u011fl\u0131k taramas\u0131ndan ge\u00e7ti\u011fi ve baz\u0131 h\u00fck\u00fcmet \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n, K\u00fcba'daki Amerikal\u0131 diplomatlardakine benzer \u015fekilde a\u00e7\u0131klanamayan sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131ndan etkilenmi\u015f olabilecekleri endi\u015fesiyle \u00fclkeden tahliye edildi\u011fi bildirildi.,Nauert, ge\u00e7en ay yaz\u0131l\u0131 bir a\u00e7\u0131klama yaparak, \u00c7in'in Guangcou kentinde g\u00f6rev yapan Amerikal\u0131 bir diplomat\u0131n 2017 y\u0131l\u0131n\u0131n son aylar\u0131nda da ayn\u0131 \u015fikayetlerde bulundu\u011funu bildirmi\u015fti.\r\n\r\nSa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 ya\u015fayan diplomat\u0131n ABD'ye gitti\u011fi ve \u00c7in'de bulunan b\u00fcy\u00fckel\u00e7ilik ve konsolosluk g\u00f6revlilerinin 23 May\u0131s'ta, diplomatlar\u0131n benzer sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131na ili\u015fkin toplant\u0131 yapt\u0131klar\u0131 belirtilmi\u015fti.\r\n\r\n\u00c7in D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 ise Guangcou'da g\u00f6rev yapan ABD h\u00fck\u00fcmeti personelinin garip sesve bas\u0131n\u00e7 hissetti\u011fine ili\u015fkin bildirimine dair herhangi bir ipucu bulamad\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.,ABD, 'garip ses' ile \u00e7alkalan\u0131yor.,Olay, K\u00fcba'daki ABD diplomatlar\u0131n\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 benzer vakay\u0131 an\u0131msatm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nABD'nin Havana'daki b\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011finde 2016-2017 y\u0131llar\u0131nda diplomatlar ve aile fertlerinin aralar\u0131nda bulundu\u011fu 24 ki\u015fide, bir t\u00fcr sonik sald\u0131r\u0131dan kaynakland\u0131\u011f\u0131 tahmin edilen i\u015fitme kayb\u0131 ile g\u00f6rsel ve bili\u015fsel baz\u0131 rahats\u0131zl\u0131klar g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc \u00f6ne s\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc. ABD, olay\u0131n ard\u0131ndan \u00fclkedeki personel say\u0131s\u0131n\u0131 azaltma karar\u0131 alm\u0131\u015ft\u0131.,ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Heather Nauert, isteyen personel i\u00e7in sa\u011fl\u0131k taramalar\u0131n\u0131n devam etti\u011fini belirtti.\r\n\r\nSa\u011fl\u0131k taramas\u0131ndan ge\u00e7en baz\u0131 ki\u015filerin ABD'ye getirildi\u011fini kaydeden Nauert, s\u00f6z konusu ki\u015filerin say\u0131s\u0131na ili\u015fkin bilgi vermedi.\r\n\r\nSemptomlar aras\u0131nda ba\u015f d\u00f6nmesi, ba\u015f a\u011fr\u0131s\u0131, kulak \u00e7\u0131nlamas\u0131, yorgunluk, bili\u015fsel rahats\u0131zl\u0131klar, kulak \u015fikayetleri ve i\u015fitme zorlu\u011fu gibi sorunlar oldu\u011fu ifade edildi.\r\n\r\nAmerikal\u0131 sa\u011fl\u0131k ekibinin, s\u00f6z konusu semptomlar\u0131n nedenini belirlemek i\u00e7in de\u011ferlendirmelerde bulunmaya devam edece\u011fi bilgisi payla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\u00c7in D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Hua Chunying da ola\u011fan bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, ABD'nin, Pekin h\u00fck\u00fcmetiyle konuyu resmi olarak g\u00fcndeme getirmedi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nHua, "ABD bizimle resmi olarak temasa ge\u00e7erse \u00c7in, ciddi ve sorumlu \u015fekilde gerekli soru\u015fturmalara devam edecek ve ABD ile yak\u0131n ileti\u015fim ve i\u015f birli\u011fini s\u00fcrd\u00fcrecek." dedi.