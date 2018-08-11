ABD'yi hem yangın hem de Trump vuruyor!

ABD'de Trump y\u00f6netiminin ithal \u00fcr\u00fcnlere getirdi\u011fi ilave g\u00fcmr\u00fck tarifelerinin Kaliforniya eyaletinde orman yang\u0131nlar\u0131nda hasar g\u00f6ren konutlar\u0131n yeniden in\u015fa maliyetini artt\u0131raca\u011f\u0131 bildirildi.,Kaliforniya \u0130n\u015faat Sanayi Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Dan Dunmoyer, ithal kereste ve di\u011fer in\u015faat malzemelerine getirilen ilave g\u00fcmr\u00fck tarifelerinin ortalama konut in\u015fa maliyetini 20 bin dolar art\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,Kaliforniya ge\u00e7en ay ba\u015f\u0131ndan bu yana ard\u0131 ard\u0131na patlak veren orman yang\u0131nlar\u0131yla ba\u015f etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,Bu yang\u0131nlar\u0131n en b\u00fcy\u00fckleri olan, g\u00fcneydeki Ventura ve Santa Barbara \u015fehirlerini etkileyen Thomas yang\u0131n\u0131nda yakla\u015f\u0131k bin konut, kuzeydeki Mendocino ve Lake County b\u00f6lgelerini etkileyen Mendocino Kompleks Yang\u0131n\u0131'nda yakla\u015f\u0131k bin 500 konut, kuzeydeki Shasta-Trinity Ulusal Orman\u0131'nda ba\u015flatan ve Redding \u015fehri \u00e7evresini etkileyen Carr Yang\u0131n\u0131'nda yakla\u015f\u0131k bin 600 konut hasar g\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fc.,Bu durumda yaln\u0131zca 3 b\u00fcy\u00fck yang\u0131n\u0131n yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 yeniden in\u015fa maliyetinin 100 milyon dolara yakla\u015faca\u011f\u0131 tahmin ediliyor.,Bu arada eyalette hala devam eden yang\u0131n\u0131n 16 bin haneyi tehdit etti\u011fi ve bu sebeple yakla\u015f\u0131k 25 bin n\u00fcfus i\u00e7in tahliye emirleri \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bildirildi.,.,Bu arada eyalette hala devam eden yang\u0131n\u0131n 16 bin haneyi tehdit etti\u011fi ve bu sebeple yakla\u015f\u0131k 25 bin n\u00fcfus i\u00e7in tahliye emirleri \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\n,Trump y\u00f6netimi, son birka\u00e7 ay i\u00e7in ABD'ye ticarette "adil davranmad\u0131\u011f\u0131n\u0131" \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00fclkelerden ithal edilen ba\u015fta \u00e7elik ve al\u00fcminyum olmak \u00fczere \u00e7ok say\u0131da \u00fcr\u00fcn i\u00e7in ilave g\u00fcmr\u00fck tarifeleri a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.