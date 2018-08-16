ABD'yi sarsan iddia: 30 CIA ajanı öldürüldü

ABD men\u015feli d\u0131\u015f politika dergisi Foreign Policy'de yer alan haberde, baz\u0131lar\u0131 eski baz\u0131lar\u0131 da halihaz\u0131rda g\u00f6revde oldu\u011fu ifade edilen 5 CIA yetkilisinin a\u00e7\u0131klamalar\u0131na yer verildi.,Buna g\u00f6re, CIA'in \u00c7in'de 2010 y\u0131l\u0131na kadar iyi \u00e7al\u0131\u015fan muhbir a\u011f\u0131n\u0131n \u00e7\u00f6kt\u00fc\u011f\u00fc bildirildi. ,Dergiye konu\u015fan kaynaklar, ge\u00e7en y\u0131l New York Times gazetesinin \u00c7in'de 2010-2012 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda tespit edilen CIA'ye \u00e7al\u0131\u015fan 12 ki\u015finin infaz edilmesi haberinde say\u0131n\u0131n eksik oldu\u011funu savunarak 30 ki\u015finin \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc iddia etti.,"CIA AJANLARI KEND\u0130LER\u0130N\u0130 DOKUNULMAZ H\u0130SSED\u0130YOR",Kaynaklar, CIA'in \u00c7in'de \u00f6zel ileti\u015fim sistemi kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131, bu d\u00f6nemde CIA \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n kendilerini dokunulmaz, yenilmez hissettiklerini ve \u00c7in'in bu sisteme s\u0131zabilme g\u00fcc\u00fcn\u00fc hafife ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc. ,2010 y\u0131l\u0131n\u0131n sonlar\u0131na do\u011fru sistemin bozulmaya ba\u015flamas\u0131yla Federal Soru\u015fturma B\u00fcrosu (FBI) taraf\u0131ndan konuyla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten kaynaklar, bunun en b\u00fcy\u00fck nedeninin CIA i\u00e7ine s\u0131zm\u0131\u015f, \u00c7in'e bilgi ta\u015f\u0131yan bir k\u00f6stebe\u011fin oldu\u011funu kaydetti. ,\u00d6te yandan, bu k\u00f6stebe\u011fin eski CIA \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 Jerry Chun Shing Lee oldu\u011fu iddia ediliyor.,"Y\u00dcKL\u00dc M\u0130KTARDA PARA YATIRILDI",ABD'nin Lee hakk\u0131nda a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 davada, \u00c7in h\u00fck\u00fcmetinin Lee'ye y\u00fcz binlerce dolar \u00f6dedi\u011fi ileri s\u00fcr\u00fcl\u00fcyor. Kaynaklar, CIA'in, son d\u00f6nemde \u00c7in'deki kalan unsurlar\u0131na \u00fclkeden ka\u00e7abilmeleri i\u00e7in y\u00fckl\u00fc miktarda para da\u011f\u0131tt\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131nda bulundu. Dergideki haberde CIA, FBI ve Ulusal G\u00fcvenlik Ajans\u0131 bu konu hakk\u0131nda yorum yapmazken, \u00c7in'in Washington B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi de sorular\u0131 yan\u0131tlamad\u0131.