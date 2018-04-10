ABD'yi sarsan istifa...,.,Beyaz Saray S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Sanders, Tom Bossert'in ayr\u0131l\u0131\u015f\u0131yla ilgili olarak yaz\u0131l\u0131 bir a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.\r\n\r\n,A\u00e7\u0131klamada, "Ba\u015fkan, Tom'un \u00fclkenin g\u00fcvenli\u011fi ve emniyetine duydu\u011fu ba\u011fl\u0131l\u0131\u011fa minnettard\u0131r. ,Tom, Beyaz Saray'\u0131n \u00fclkeyi ter\u00f6r tehditlerinden koruma, siber g\u00fcvenli\u011fini g\u00fc\u00e7lendirme ve beklenmedik do\u011fal afetlere kar\u015f\u0131l\u0131k verme \u00e7abalar\u0131na \u00f6nc\u00fcl\u00fck etmi\u015ftir.,Ba\u015fkan, kendisine vatansever hizmetlerinden dolay\u0131 te\u015fekk\u00fcr etmektedir." ifadelerine yer verildi.,Bossert'in istifas\u0131n\u0131n nedenine ili\u015fkin bir bilgi verilmezken, Amerikan medyas\u0131nda, d\u00fcn g\u00f6reve ba\u015flayan Beyaz Saray Ulusal G\u00fcvenlik Dan\u0131\u015fman\u0131 John Bolton'\u0131n bu istifay\u0131 istedi\u011fi y\u00f6n\u00fcnde iddialar yer ald\u0131.